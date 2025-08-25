Hungary, Slovakia cảnh báo cứng rắn khi Ukraine tấn công đường ống dầu Nga

Ảnh chụp từ video cho thấy khói bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk, Nga ngày 21/8 (Ảnh: Reuters).

"Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nghiêm trọng vào an ninh nguồn cung cấp năng lượng của chúng tôi. Cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng là một cuộc tấn công vào chủ quyền của chúng tôi. Một cuộc xung đột mà Hungary không tham gia nên họ không có quyền đe dọa an ninh của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi (Tổng thống Ukraine) Volodymyr Zelensky chấm dứt những hành động này", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 24/8, bình luận về các cuộc tấn công gần đây bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine vào đường ống dẫn dầu của Nga.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cũng bày tỏ quan ngại, cảnh báo các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba có thể khiến Ukraine mất nguồn cung cấp dầu diesel từ Slovakia. Ông nhắc lại rằng nhà máy lọc dầu Slovnaft, hoạt động bằng dầu của Nga, cung cấp khoảng 10% lượng dầu diesel tiêu thụ hàng tháng của Ukraine.

"Chúng tôi hiểu những khó khăn của Ukraine, nhưng cơ sở hạ tầng này rất quan trọng đối với chúng tôi. Đảm bảo nguồn cung là lợi ích quốc gia của chúng tôi", ông Blanar nhấn mạnh.

Tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, dẫn đến việc ngừng cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO, trong thời gian đường ống được sửa chữa.

Sơ đồ đường ống dẫn dầu Druzhba (Đồ họa: FT).

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi hôm 22/8 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk của Nga. Vào đêm 21/8, rạng sáng 22/8, các máy bay không người lái (UAV) tự sát thuộc Trung đoàn UAV số 14 đã tấn công trạm bơm dầu ở thị trấn Unecha thuộc tỉnh Bryansk của Nga.

Trạm bơm dầu Unecha là một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu.

Sáng 22/8, Hungary nhận được báo cáo rằng đường ống dẫn dầu Druzhba trên biên giới Nga - Belarus "đã bị tấn công lần thứ 3 trong thời gian ngắn".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã quyết định viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để thông báo về vụ tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba. Ông Trump dường như đã trả lời rằng ông rất tức giận về vụ tấn công này.

Ngoại trưởng Hungary cho biết, sau cuộc điện đàm với Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin vào ngày 22/8, hai bên đã "phân tích hậu quả kỹ thuật của vụ tấn công" của Ukraine vào trạm bơm Unecha.

Hai quan chức Hungary và Nga cùng cho rằng vụ tấn công lần này "nghiêm trọng hơn nhiều" so với các vụ việc trước đây.

Các Ngoại trưởng Slovakia và Hungary đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu liên quan đến các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Khung thời gian chính xác cho việc khôi phục đường ống vẫn chưa được công bố. Những cuộc tấn công này là một phần của làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.

Hai vụ tấn công trước đó vào đường ống Druzhba xảy ra vào ngày 13 và 18/8, khi Kiev xác nhận đã điều máy bay không người lái tấn công một trạm dầu quan trọng ở vùng Bryansk của Nga.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Budapest và Bratislava, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.