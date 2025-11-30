Hungary cảnh báo “cơn địa chấn chính trị” ở châu Âu

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 29/11 cảnh báo, việc thừa nhận Ukraine đang gặp bất lợi trong cuộc xung đột với Nga và tình hình hiện tại không thể kéo dài sẽ gây ra một “cơn địa chấn chính trị cơ bản trong nền chính trị châu Âu”.

Ông Orba cảnh báo phương Tây ngày càng cởi mở hơn với ý tưởng can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine.

"Đầu tiên họ viện trợ tiền, sau đó họ cung cấp vũ khí, và giờ đây, nếu thực sự cần thiết, họ sẽ gửi cả binh lính", ông Orban nói.

Phát biểu của ông Orban được đưa ra một ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Moscow, nơi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Ukraine, thương mại và năng lượng.

Bất chấp sự tẩy chay ngoại giao của EU, Thủ tướng Orban cho biết Hungary đã không nhượng bộ trước áp lực cắt đứt quan hệ với Nga, thay vào đó, Hungary tiếp tục đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.

Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí hoặc binh lính cho Ukraine và nhiều lần kêu gọi ngừng bắn. Chính phủ của Thủ tướng Orban thường xuyên bất đồng quan điểm với các nhà lãnh đạo NATO và EU.

Thủ tướng Orban tin rằng các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine đã bị suy yếu trước lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng.

"Giới doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quân sự đang ngày càng có ảnh hưởng đến chính trị", ông Orban nói, đồng thời đề cập đến thỏa thuận của Ukraine về việc mua 100 máy bay chiến đấu của Pháp và các nhà máy vũ khí của Đức đang được xây dựng tại Ukraine.

Thủ tướng Orban cũng tuyên bố phương Tây đã tìm cách ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình ngay từ đầu cuộc xung đột và động thái này cuối cùng đã gây tổn hại cho Ukraine.

"Phương Tây đã ngăn cản Ukraine đạt được thỏa thuận, nói rằng thời gian đứng về phía họ. Nhưng hóa ra lại không phải vậy", ông nói.

"Hiện tại, họ đang ở trong tình thế tồi tệ hơn so với khi họ đạt được thỏa thuận vào tháng 4/2022", ông Orban nói thêm, ngụ ý đến thỏa thuận sơ bộ đạt được trong các cuộc đàm phán tại Istanbul. Kiev đã đơn phương rút lui khỏi các cuộc đàm phán này.