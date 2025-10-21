Hé lộ khối tài sản khổng lồ của "ông trùm" Chen Zhi

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố quyết định truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group có trụ sở ở Campuchia, với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

DOJ đã tiến hành tịch thu 127.271 bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD của tỷ phú này. Giới quan sát nhận định rằng đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của Chen Zhi đã được sử dụng tại Anh hoặc nắm giữ thông qua các công ty đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Căn biệt thự của Chen Zhi tại London có sàn lát đá cẩm thạch, tường ốp gỗ óc chó, 7 phòng ngủ chính cùng 3 phòng cho nhân viên, rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi, và gara ngầm có thang nâng ô tô.

Ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Ảnh: Prince Group).

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi và các cộng sự đã dùng lợi nhuận của mình để mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, các món sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật hiếm, trong đó có một bức tranh của Picasso được mua qua nhà đấu giá ở New York (Mỹ).

Ngoài 127.271 bitcoin bị thu giữ, Chính phủ Anh cũng đã thông báo đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh tài sản liên quan đến tỷ phú Campuchia này, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở khu tây bắc London.

Trang web của tập đoàn Prince Holding Group giới thiệu, tại Campuchia, Chen Zhi đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, tên tuổi của Chen Zhi còn trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục khi ông là người đứng sau quỹ học bổng Chen Zhi.

Bên cạnh đó, thông qua quỹ Prince Foundation, Chen Zhi cũng đã quyên góp hơn 16 triệu USD trong những năm gần đây, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng nhiều hoạt động và sáng kiến nhân đạo.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng dưới "vỏ bọc hoàn hảo", ông trùm gốc Trung Quốc đã thành công điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm trung chuyển và rửa tiền với giá trị hàng tỷ USD.

Prince Holding Group hiện cũng là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất tại Campuchia, với 3 lĩnh vực đầu tư chủ chốt là phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Thông qua các công ty thành viên, Prince Holding Group hiện sở hữu hơn 100 doanh nghiệp khác nhau với đa dạng ngành nghề, ước tính đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào các dự án tại Campuchia.