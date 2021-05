Hơn 300.000 người đã chết vì Covid-19, Ấn Độ "khó tránh" làn sóng thứ ba

Dân trí Sau khi tàn phá Ấn Độ với mức độ khủng khiếp chưa từng có, làn sóng Covid-19 thứ hai đang có dấu hiệu giảm xuống, nhưng các chuyên gia cảnh báo, nguy cơ làn sóng thứ 3 là "không thể tránh khỏi".

Hơn 303.000 người ở Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tính đến hôm nay 24/5, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt 26,7 triệu người, trong đó hơn 303.000 người đã tử vong. Chỉ riêng trong hai tuần qua, Ấn Độ có thêm hơn 50.000 người chết vì Covid-19. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 4.454 ca tử vong do Covid-19, cao thứ hai kể từ khi dịch bùng phát.

Nhiều chuyên gia cho rằng, số ca nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê, đặc biệt là khi dịch lan rộng đến các vùng quê nghèo của Ấn Độ.

Làn sóng Covid-19 thứ hai bắt đầu hoành hành ở Ấn Độ từ khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay. Làn sóng dịch bệnh này nhanh chóng khiến hệ thống y tế của Ấn Độ quá tải, nhiều bệnh nhân tử vong vì không có giường bệnh hoặc không có ôxy y tế. Tình trạng quá tải ở các lò hỏa thiêu và chi phí hỏa thiêu tăng đột biến dẫn đến tình trạng nhiều thi thể của người nghi nhiễm Covid-19 bị thả trôi sông hoặc chôn sơ sài trên các bãi ven sông.

Hàng trăm thi thể của người nghi nhiễm Covid-19 chôn sơ sài ở các bãi ven sông Hằng của Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Làn sóng Covid-19 thứ hai bắt đầu có dấu hiệu lắng xuống. Hôm 23/5, Ấn Độ chỉ ghi nhận hơn 240.800 ca mắc mới, thấp nhất kể từ ngày 20/4. Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn duy trì ở mức cao khoảng 4.000 người/ngày.

Nhiều chuyên gia và quan chức Ấn Độ cảnh báo, làn sóng Covid-19 thứ ba ở nước này "khó tránh khỏi" vì vậy khuyến cáo người dân không nên chủ quan.

"Chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng thứ ba, nhưng tôi hy vọng rằng khi làn sóng đó xảy ra, tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc xin đủ lớn để làn sóng đó không nghiêm trọng như làn sóng thứ hai và cũng dễ ứng phó hơn", một chuyên gia y tế hàng đầu của Ấn Độ nói.

New Delhi sắp nới lỏng phong tỏa

New Delhi sắp nới phong tỏa phòng Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Giới chức thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết sẽ nới lỏng giãn cách xã hội vào khoảng cuối tháng này do số ca Covid-19 có xu hướng giảm. Theo các chuyên gia, sau khi dịch Covid-19 đạt đỉnh vào khoảng ngày 9/5, số ca Covid-19 mới tại New Delhi và một số thành phố lớn của Ấn Độ bắt đầu giảm.

"Nếu số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm trong một tuần, chúng tôi sẽ bắt đầu bãi bỏ phong tỏa từ ngày 31/5", ông Arvind Kejriwal, Thủ hiến New Delhi, cho biết.

New Delhi từng là tâm dịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ. Thành phố này đã bị phong tỏa từ cuối tháng 4 để hạn chế đà lây lan của dịch Covid-19.

Trong khi có dấu hiệu giảm xuống ở các thành phố lớn, dịch Covid-19 lại có xu hướng lan rộng hơn ở các vùng nông thôn của Ấn Độ. Điều này làm dấy lên lo ngại hệ thống y tế vốn nghèo nàn ở các vùng này có thể nhanh chóng kiệt quệ.

Minh Phương

Theo Reuters