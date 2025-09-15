Hệ thống phòng không của NATO bộc lộ lỗ hổng

Các tiêm kích của Ba Lan, Hà Lan được điều động để đối phó UAV vi phạm không phận Ba Lan (Ảnh: EPA).

Chính phủ Ba Lan tuần trước cho biết có tới 19 vụ vi phạm không phận liên quan đến các UAV được cho là của Nga. Ba Lan gọi đây là sự việc “chưa từng có” và yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Moscow bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận của Ba Lan, khẳng định tuyên bố của Warsaw thiếu bằng chứng và thổi phồng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng UAV đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan. Moscow nhắc lại rằng họ sẵn sàng tiến hành tham vấn mang tính xây dựng với Warsaw.

Theo Politico, trong vụ việc UAV vi phạm không phận Ba Lan tuần trước, NATO đã điều động khẩn cấp các tiêm kích F-35 của Hà Lan, một máy bay trinh sát của Italy và một hệ thống phòng không Patriot của Đức để theo dõi và đánh chặn UAV.

Nhật báo Kurier của Áo cho biết những UAV chỉ có giá hơn 11.000 USD đã bị hạ bằng tên lửa không đối không trị giá tới 400.000 USD mỗi quả, và chỉ 7 trong số 19 UAV bị đánh chặn.

Phía Ba Lan khẳng định thực tế chỉ bắn rơi được 3-4 UAV, số còn lại không tạo ra mối đe dọa trực tiếp.

Chỉ vài ngày sau đó, Romania, một thành viên khác của NATO, cũng cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận nước này. Không quân Romania đã triển khai 2 tiêm kích F-16 để ứng phó, sau đó có thêm 2 tiêm kích Eurofighter thuộc biên chế không quân Đức được huy động để hỗ trợ.

Vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các đại sứ EU tại Brussels hôm 11/9. Theo Politico, nhiều người tham dự thừa nhận EU chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để đối phó với loại hình tấn công này.

Các quan chức cho rằng NATO khó có thể triển khai F-35 mỗi khi cần đánh chặn UAV.

“Chính ông Rutte đã đi đến kết luận đó, và không ai phản đối”, một nhà ngoại giao nắm rõ cuộc họp tiết lộ.

Truyền thông Ba Lan cũng đặt câu hỏi về khả năng phòng thủ của nước này. Báo Rzeczpospolita cho hay hệ thống chống UAV SkyCTRL vừa mới mua của Ba Lan đã cần hiện đại hóa và nâng cấp.

Theo các tính toán nội bộ của NATO được Financial Times dẫn lại hồi tháng Năm, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu hiện chỉ có khoảng 5% năng lực phòng không cần thiết để bảo vệ một cách hiệu quả các nước thành viên ở Đông Âu, vùng Baltic và Scandinavia.