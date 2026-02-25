Hàng nghìn thân nhân các phần tử IS trốn khỏi trại giam ở Syria

Lực lượng an ninh Syria canh gác ở trại al-Hol (Ảnh: Reuters).

Một bản ghi nhớ nội bộ của Liên minh châu Âu (EU) đã nêu lên các lo ngại an ninh liên quan đến việc hàng nghìn người trốn thoát khỏi một trại giam giữ thân nhân của các tay súng khủng bố IS ở đông bắc Syria. Châu Âu lo các nhóm vũ trang có thể tìm cách tuyển mộ thành viên từ nhóm người này.

Bản ghi nhớ do Síp, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, gửi tới các quốc gia thành viên vào ngày 23/2, cho biết tình trạng của các công dân nước thứ 3 đã rời khỏi trại al-Hol vẫn chưa rõ ràng, đồng thời có thông tin rằng phần lớn trong số họ đã trốn thoát.

“Điều này làm dấy lên lo ngại về việc các tổ chức khủng bố có thể tìm cách lợi dụng tình hình hiện tại để gia tăng nỗ lực tuyển mộ trong số những người trốn thoát”, bản ghi nhớ nêu rõ.

Al-Hol, nằm gần biên giới Iraq, là một trong những trại giam chính dành cho thân nhân của các tay súng IS bị bắt trong chiến dịch do Mỹ hậu thuẫn chống lại nhóm khủng bố này tại Syria.

Quyền kiểm soát trại đã thay đổi vào tháng 1, khi lực lượng chính phủ Syria dưới quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa đánh bật Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo khỏi khu vực. Trong nhiều năm, SDF là lực lượng canh giữ cơ sở này.

Theo dữ liệu chính thức của trại, dân số của trại vào ngày trước khi chính phủ tiếp quản là 23.407 người, trong đó có 6.280 người nước ngoài thuộc hơn 40 quốc tịch.

Ngày 13/2, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất nhiệm vụ chuyển giao 5.700 tay súng IS nam trưởng thành từ các nhà tù ở Syria sang Iraq. Trước đó, Mỹ từng tuyên bố có thể chuyển tối đa 7.000 tù nhân.

Bản ghi nhớ của EU cho rằng việc “tiếp quản hỗn loạn đã dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống an ninh và dịch vụ tại trại al-Hol, kích hoạt việc một phần đáng kể cư dân trại trốn thoát”.

Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc tại Syria và chính phủ Syria “đã xác nhận rằng một làn sóng rời đi không kiểm soát đã xảy ra trong vài tuần qua”, tài liệu cho biết thêm.

Chính phủ Syria cáo buộc SDF rút khỏi al-Hol ngày 20/1 mà không có sự phối hợp nào. SDF nói lực lượng của họ “buộc phải” rút về các khu vực xung quanh các thành phố mà họ cho là đang bị đe dọa.

Một nguồn tin an ninh của chính phủ Syria nói với Reuters tuần trước rằng các cơ quan an ninh, phối hợp với các đối tác quốc tế, đã thành lập một đơn vị để “truy bắt những đối tượng bị truy nã”.

Ngoài al-Hol, SDF còn canh giữ các nhà tù giam giữ hàng nghìn tay súng IS ở đông bắc Syria và một trại khác là Roj, nơi cũng giam giữ thân nhân của các phần tử khủng bố.

Bản ghi nhớ của EU nhận định năng lực của chính quyền Syria trong việc quản lý các cơ sở này “bị đánh giá là hạn chế và đang đối mặt với những thách thức vận hành đáng kể”.

Theo bản ghi nhớ, các trại al-Hol và Roj đang giam giữ khoảng 25.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, “trong đó nhiều người bị cực đoan hóa ở mức cao và đang sống trong điều kiện nhân đạo và an ninh xuống cấp”.