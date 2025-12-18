Hãng hàng không Ấn Độ tìm thấy máy bay bị "mất tích" 13 năm

Chiếc máy bay bị "mất tích" trong 13 năm (Ảnh: X).

Air India thừa nhận rằng họ đã để thất lạc chiếc Boeing 737-200 tại sân bay Kolkata vào năm 2012.

Chiếc máy bay đã biến mất khỏi sổ sách của công ty và các lãnh đạo cũng quên mất sự tồn tại của nó cho đến khi sân bay liên hệ với Air India vào tháng 11 và yêu cầu dọn dẹp chiếc máy bay thân hẹp này.

Hãng hàng không cũng bị phạt phí đậu máy bay gần 10 triệu rupee Ấn Độ, tức khoảng 110.800 USD, và đã nộp tiền phạt.

Ban đầu, Air India đã phủ nhận quyền sở hữu chiếc máy bay, theo các báo cáo truyền thông, nhưng một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận rằng chiếc máy bay dài 30m này thực sự thuộc quyền sở hữu của họ.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ, Giám đốc điều hành của hãng, ông Campbell Wilson, thừa nhận Air India không có ghi chép về sự tồn tại của chiếc máy bay cho đến khi sân bay liên hệ.

“Việc loại bỏ một máy bay cũ không phải là điều bất thường. Điều bất thường ở đây là chúng tôi thậm chí còn không biết mình sở hữu nó", ông thừa nhận.

Các quan chức Air India cho biết việc thay đổi nhân sự và các lỗ hổng trong lưu trữ hồ sơ qua nhiều năm khiến chiếc máy bay biến mất khỏi hồ sơ chính thức của hãng.

Chiếc Boeing này ban đầu được đăng ký dưới tên Indian Airlines vào năm 1982 trước khi được chuyển sang Air India sau một vụ sáp nhập vào năm 2007. Sau đó nó được cho dịch vụ Bưu chính Ấn Độ thuê và chuyển đổi thành máy bay chở hàng trước khi bị hủy đăng ký vào năm 2012.

Chiếc máy bay 43 tuổi này đã được chuyển đến Bengaluru, nơi nó sẽ được sử dụng để huấn luyện đội ngũ bảo trì máy bay.

Đây là chiếc máy bay thứ 14 bị bỏ hoang được mang đi từ Sân bay Kolkata trong vòng 5 năm qua. Vẫn còn 2 chiếc máy bay khác chưa ai đến nhận, là 2 máy bay động cơ kép từng được hãng nội địa Alliance Air khai thác.