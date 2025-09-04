Nhân viên Triều Tiên lau đồ dùng sau khi Chủ tịch Kim Jong-un sử dụng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 3/9 (Ảnh: Reuters).

Các nhân viên Triều Tiên đã lau sạch những vật dụng mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã sử dụng trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 3/9, phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev đã chia sẻ video ghi lại cảnh hai nhân viên trong phái đoàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nơi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau hơn hai giờ.

Một nhân viên Triều Tiên đã lau chùi phần tựa lưng và tay vịn của chiếc ghế mà ông Kim Jong-un đã ngồi. Chiếc bàn cạnh ghế của ông Kim Jong-un được lau sạch. Cốc nước của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng được dọn đi sau khi cuộc hội đàm kết thúc.

Nhân viên Triều Tiên lau sạch vật dụng Chủ tịch Kim Jong-un dùng ở Bắc Kinh (Nguồn: Telegram Alexander Yunashev).

Sau cuộc hội đàm trong phòng, ông Kim Jong-un và ông Putin đã rời đi để uống trà và chào tạm biệt nhau.

Trong các chuyến công du trước đây, đội ngũ tháp tùng ông Kim Jong-un cũng được nhìn thấy tỉ mỉ lau chùi các vật dụng trước khi ông sử dụng.

Trong cuộc gặp năm 2018 với cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các nhân viên an ninh Triều Tiên đã xịt chất khử trùng lên ghế và bàn làm việc rồi lau sạch trước khi ông Kim Jong-un ngồi vào.

Trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin vào năm 2023, nhóm an ninh của nhà lãnh đạo Jong-un cũng lau ghế của ông bằng chất khử trùng và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo ghế an toàn. Một trong những nhân viên an ninh đã sử dụng máy dò kim loại để rà soát xung quanh chiếc ghế.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3/9 tại Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận chi tiết về các kế hoạch hợp tác dài hạn giữa hai nước và tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới".

KCNA đưa tin, Tổng thống Putin gọi mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên là “mối quan hệ đặc biệt của sự tin tưởng, hữu nghị và liên minh".

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ "luôn ghi nhớ" sự hy sinh của các binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk, giúp Nga giải phóng khu vực này trước cuộc xâm nhập của Ukraine.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên "hoàn toàn" ủng hộ những nỗ lực của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên coi việc hỗ trợ Nga là một "nghĩa vụ anh em".

Hai nhà lãnh đạo cũng có "cuộc trao đổi cởi mở" về quan điểm của họ đối với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, KCNA đưa tin.