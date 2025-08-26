Hàn Quốc sắp triển khai xe buýt tự lái đầu tiên

Xe buýt tự lái ở Seoul sẽ hoạt động từ 10h đến 17h các ngày trong tuần từ cuối tháng 9 (Ảnh: ST).

Chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 24/8 thông báo tuyến xe buýt tự lái đầu tiên của nước này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động tại khu vực suối Cheonggyecheon, không gian công cộng ở trung tâm Seoul, từ cuối tháng 9 tới.

Theo chính quyền thành phố, sẽ có 2 xe buýt tự lái 11 chỗ được đưa vào vận hành. Các xe buýt này chạy trên lộ trình vòng tròn dài 4,8 km từ quảng trường Cheonggye, gần ga Gwanghwamun (tuyến tàu điện ngầm số 5), đến khu Cheonggye 5, con phố nằm cạnh chợ Gwangjang, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Seoul.

Dịch vụ xe buýt tự lái sẽ hoạt động các ngày trong tuần từ 10h đến 17h theo giờ địa phương. Vào cuối tuần và ngày lễ, khi các tuyến đường quanh Cheonggyecheon được quy định là không có xe cơ giới, dịch vụ sẽ tạm dừng.

Dù chưa công bố ngày chính thức, chính quyền Seoul cho biết trong giai đoạn đầu, người dân sẽ được trải nghiệm miễn phí. Khi trở thành dịch vụ tính phí, hành khách sẽ lên xe buýt tự lái như các tuyến xe buýt đô thị khác.

Xe buýt tự lái không có ghế lái hay vô-lăng, được trang bị ghế ngồi hình chữ U, màn hình lớn hiển thị thông tin và thang nâng dành cho xe lăn. Trên xe sẽ có một nhân viên an toàn, nhưng không tham gia vào việc điều khiển.

Chính quyền thành phố giải thích rằng các chuyên gia đã bắt đầu tiến hành kiểm định an toàn trong giai đoạn chạy thử từ ngày 22/8, trước khi dịch vụ chính thức đi vào hoạt động.

Theo chính quyền Seoul, dự án này mang đến cơ hội trải nghiệm tương lai của giao thông công cộng, đồng thời kỳ vọng xe buýt tự lái sẽ góp phần thúc đẩy du lịch quanh Cheonggyecheon và hồi sinh kinh tế địa phương. Thành phố cũng cho biết có kế hoạch tiếp tục nâng cấp công nghệ, mở rộng dịch vụ sang ban đêm và kéo dài các tuyến đường.