Hàn Quốc phá đường dây cho vay nặng lãi 154% với 9.000 lao động nhập cư

Hơn 9.000 người lao động nhập cư đã trở thành nạn nhân của đường dây (Ảnh: Cảnh sát Busan).

Một đường dây cho vay bất hợp pháp do cặp cha - con người Hàn Quốc điều hành, cho hơn 9.000 lao động nước ngoài với lãi suất lên đến 154% mỗi năm, đã bị cảnh sát Busan triệt phá, theo thông báo ngày 24/11. Tổng số tiền cho vay lên tới 16,2 tỉ won (11,1 triệu USD).

Cơ quan Cảnh sát Đô thị Busan cho biết họ đã chuyển 6 thành viên trong đường dây này ra Viện kiểm sát, 3 người bị tạm giam, 3 người không bị tạm giam, vì vi phạm Luật đăng ký hoạt động tín dụng và bảo vệ người dùng tài chính.

Kẻ chủ mưu là một người Hàn Quốc 60 tuổi đang sống ở Thái Lan, bị cáo buộc sử dụng con trai mình để vận hành toàn bộ hoạt động tại Hàn Quốc. Cảnh sát đã yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ để bắt ông ta. Con trai ông này đã bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, cặp cha - con đã kiếm được khoảng 5,5 tỉ won lợi nhuận bất hợp pháp từ các khoản vay kể từ tháng 2/2022. Họ nhắm tới 9.120 lao động nhập cư vốn có tình trạng tài chính dễ tổn thương, chưa quen hệ thống ngân hàng Hàn Quốc, mỗi người vay từ 1 triệu đến 5 triệu won. Hầu hết nạn nhân là nam giới trong độ tuổi 20-50, đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Người cha, vốn đã trốn sang Thái Lan năm 2020 để tránh bị truy tố vì những hành vi tương tự trước đó, giả danh điều hành một học viện ngôn ngữ “ma” và dùng mạng xã hội tuyển môi giới, sau đó dùng họ để kết nối người muốn vay với đường dây. Còn con trai ông (30 tuổi) chịu trách nhiệm ký hợp đồng và thu tiền tại Hàn Quốc.

Khi người vay trễ hạn thanh toán, đường dây này gửi thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản của nạn nhân, cảnh báo rằng lương hoặc lương hưu có thể bị mất, và dọa sẽ báo cáo họ với Cơ quan Di trú Hàn Quốc.

Cảnh sát cho biết nhóm còn làm giả hợp đồng mua trả góp, che giấu khoản vay như hợp đồng mua bán, và đã nộp hơn 1.500 vụ kiện ra tòa, với tổng số tiền cáo buộc lên tới hơn 5 tỉ won.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 4 sau khi có tin tình báo về việc đường dây cho vay bất hợp pháp nhắm tới lao động nhập cư. Cảnh sát đã khám xét, thu giữ hồ sơ hoàn trả và thu thập bằng chứng từ hàng nghìn nạn nhân để truy tố.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 2,1 tỉ won tiền thu được bất hợp pháp và thông báo cho cơ quan thuế để thu thuế từ khoản thu nhập này.

Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục truy tìm kẻ chủ mưu, người hiện vẫn ở nước ngoài.