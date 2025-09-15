Mỹ không muốn làm nản lòng nhà đầu tư sau vụ truy quét lao động Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NBC).

“Tôi không muốn làm nản lòng hay làm mất động lực đầu tư”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 14/9, chỉ 10 ngày sau khi hàng trăm công nhân Hàn Quốc nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại một công trường ở bang Georgia.

Trong bài đăng, chủ nhân Nhà Trắng nêu ra những trường hợp có thể tạm thời cho phép các chuyên gia nước ngoài vào Mỹ để chế tạo “những sản phẩm vô cùng phức tạp”.

“Chip, chất bán dẫn, máy tính, tàu biển, tàu hỏa và rất nhiều sản phẩm khác mà chúng ta phải học từ người khác cách chế tạo, hoặc trong nhiều trường hợp là học lại vì chúng ta từng rất giỏi về lĩnh vực này nhưng giờ thì không”, ông Trump viết.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng ta chào đón họ, chúng ta chào đón nhân viên của họ, và chúng ta sẵn sàng tự hào nói rằng chúng ta sẽ học hỏi từ họ, và sẽ làm tốt hơn chính họ trong cuộc chơi của họ, vào một thời điểm không xa”.

Khoảng 475 người, phần lớn là công dân Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng một nhà máy sản xuất pin xe điện do Hyundai-LG điều hành ở bang Georgia, miền đông nam nước Mỹ, hôm 4/9.

Các quan chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cáo buộc những người Hàn Quốc này đã ở lại quá thời hạn visa hoặc có giấy phép nhưng không phải làm công việc lao động chân tay.

Cuộc truy quét ở Georgia là hoạt động lớn nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump phát động chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp quy mô toàn nước Mỹ.

Dù Mỹ quyết định không trục xuất, nhưng hình ảnh công nhân bị bắt giữ đã gây lo ngại rộng khắp tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã hồi hương các công nhân của mình hôm 12/9. Mặc dù Mỹ đề nghị cho hàng trăm công nhân Hàn Quốc được ở lại, nhưng chỉ một người chấp nhận, phần lớn còn lại đã về nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cảnh báo vụ việc có thể ảnh hưởng đến những khoản đầu tư trong tương lai giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Lee cho biết các công ty Hàn Quốc có thể sẽ do dự trong việc duy trì hoặc thực hiện các khoản đầu tư trực tiếp vào Mỹ nếu Washington không cải thiện hệ thống cấp thị thực cho lao động Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia và quan chức Hàn Quốc, Washington đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu kéo dài nhiều năm của Seoul về việc đảm bảo một hệ thống thị thực dành cho lao động lành nghề Hàn Quốc, dù Mỹ vẫn đang buộc Hàn Quốc mở rộng đầu tư công nghiệp tại Mỹ.

Các công ty Hàn Quốc lâu nay đã dựa vào thị thực ngắn hạn dành cho khách thăm viếng hoặc Hệ thống Cấp phép Điện tử cho Khách du lịch (ESTA) để cử lao động sang Mỹ thực hiện các công việc cần thiết cho việc khởi động các cơ sở sản xuất và xử lý các nhiệm vụ lắp đặt khác, một thực tiễn vốn được chấp nhận phần lớn trong nhiều năm.

Ông Lee cho biết việc Mỹ có thiết lập một hệ thống thị thực cho phép các công ty Hàn Quốc đưa lao động lành nghề sang các cơ sở công nghiệp hay không sẽ có “tác động lớn” đến các khoản đầu tư trong tương lai của Hàn Quốc tại Mỹ.

“Đây không phải là những lao động dài hạn. Khi bạn xây dựng một cơ sở hay lắp đặt thiết bị tại một nhà máy, bạn cần kỹ thuật viên, nhưng Mỹ lại không có lực lượng lao động đó và đồng thời cũng không cấp thị thực cho người của chúng tôi ở lại để thực hiện công việc”, ông nói.

“Nếu điều đó (sửa đổi hệ thống thị thực) không khả thi, thì việc lập cơ sở tại Mỹ sẽ hoặc đi kèm với những bất lợi nghiêm trọng, hoặc trở nên rất khó khăn cho các công ty của chúng tôi”, ông Lee nói thêm.