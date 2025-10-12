Israel tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm của Hamas

Binh sĩ Israel bên trong một đường hầm của Hamas (Ảnh: AFP).

“Nhiệm vụ lớn nhất của Israel sau giai đoạn trao trả con tin sẽ là phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm của Hamas tại Gaza, do Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) trực tiếp thực hiện cùng cơ chế quốc tế được thiết lập dưới sự lãnh đạo và kiểm soát của Mỹ. Đây là trọng tâm của việc thực hiện nguyên tắc phi quân sự hóa Gaza và giải giáp Hamas”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 12/10 cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng đã chỉ thị cho IDF chuẩn bị cho nhiệm vụ này.

Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo giai đoạn đầu của kế hoạch, Hamas sẽ phóng thích các con tin người Israel, trong khi Israel sẽ rút lực lượng của mình về một ranh giới đã được thống nhất trong nội bộ Dải Gaza, đồng thời thả hàng trăm người Palestine đang bị giam trong các nhà tù Israel, trong đó có nhiều người đang thụ án chung thân.

Kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố ngày 29/9 gồm 20 điều khoản, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện các con tin phải được thả trong vòng 72 giờ.

Tài liệu này cũng đề xuất rằng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác sẽ không được tham gia điều hành Dải Gaza, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà quyền quản lý sẽ được chuyển giao cho một chính quyền kỹ trị đặt dưới sự giám sát quốc tế.