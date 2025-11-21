Hé lộ 28 điểm trong thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko ngày 20/11 đã công bố nội dung của bản dự thảo kế hoạch hòa bình được cho là do chính quyền Mỹ chuyển cho Kiev trong tuần này.

Nghị sĩ Goncharenko đã đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh được cho là ảnh chụp màn hình một tài liệu điện tử tiếng Ukraine, nêu chi tiết kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển cho Ukraine bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới. Chính quyền Ukraine không nêu rõ nội dung, chỉ tuyên bố sẵn sàng thảo luận và nói rằng "theo đánh giá của phía Mỹ", kế hoạch này "có thể giúp khôi phục lại ngoại giao".

Hãng tin RT (Nga) đã đăng lại toàn văn bản dự thảo kế hoạch như sau:

1. Chủ quyền của Ukraine sẽ được khẳng định.

2. Một thỏa thuận không tấn công toàn diện và đầy đủ sẽ được ký kết giữa Nga, Ukraine và châu Âu. Mọi vấn đề chưa rõ ràng trong 30 năm qua sẽ được coi là đã được giải quyết.

3. Dự kiến ​​Nga sẽ không tấn công các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm.

4. Một cuộc đối thoại sẽ được tiến hành giữa Nga và NATO, do Mỹ làm trung gian, nhằm giải quyết mọi vấn đề an ninh và tạo điều kiện cho việc hạ nhiệt căng thẳng, qua đó đảm bảo an ninh toàn cầu và gia tăng cơ hội hợp tác cũng như phát triển kinh tế trong tương lai.

5. Ukraine sẽ nhận được những đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

6. Quy mô Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ được giới hạn ở mức 600.000 quân.

7. Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp rằng nước này sẽ không gia nhập NATO, và NATO đồng ý đưa vào điều lệ của liên minh một điều khoản rằng khối sẽ không kết nạp Ukraine trong tương lai.

8. NATO đồng ý không triển khai quân đội tại Ukraine.

9. Máy bay chiến đấu châu Âu sẽ được bố trí tại Ba Lan.

10. Đảm bảo của Mỹ: Mỹ sẽ nhận được khoản bù đắp cho sự đảm bảo này. Nếu Ukraine tấn công Nga, nước này sẽ mất sự đảm bảo của Mỹ. Nếu Nga tấn công Ukraine, ngoài một phản ứng quân sự phối hợp quyết liệt, tất cả các lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục, việc công nhận các vùng lãnh thổ mới và tất cả các lợi ích khác của thỏa thuận này sẽ bị thu hồi. Nếu Ukraine phóng tên lửa vào Moscow hoặc Saint Petersburg mà không có lý do, bảo đảm an ninh sẽ bị coi là không hợp lệ.

11. Ukraine vẫn giữ quyền thành viên EU và sẽ được hưởng quyền tiếp cận ưu đãi ngắn hạn vào thị trường châu Âu trong khi vấn đề này đang được xem xét.

12. Một gói biện pháp toàn cầu mạnh mẽ nhằm tái thiết Ukraine, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Thành lập Quỹ Phát triển Ukraine để đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, bao gồm công nghệ, trung tâm xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

b. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine trong việc tái thiết, phát triển, hiện đại hóa và vận hành chung cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, bao gồm đường ống và cơ sở lưu trữ.

c. Nỗ lực chung nhằm khôi phục các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bao gồm việc tái thiết và hiện đại hóa các thành phố và khu dân cư.

d. Phát triển cơ sở hạ tầng.

e. Khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên.

f. Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng một gói tài chính đặc biệt để đẩy nhanh những nỗ lực này.

13. Nga sẽ tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu:

a. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận và thống nhất dần dần và trên cơ sở từng bên.

b. Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế dài hạn nhằm mục đích cùng phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm xử lý dữ liệu, các dự án khai thác đất hiếm ở Bắc Cực và các cơ hội hợp tác kinh doanh cùng có lợi khác.

c. Nga sẽ được mời quay trở lại G8.

14. Tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng theo cách sau: 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào các nỗ lực tái thiết và đầu tư do Mỹ dẫn đầu tại Ukraine. Mỹ sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ dự án này. Châu Âu sẽ bổ sung thêm 100 tỷ USD để tăng tổng vốn đầu tư sẵn có cho việc tái thiết Ukraine. Tài sản bị đóng băng của châu Âu sẽ được giải phóng.

Số tài sản bị đóng băng còn lại của Nga sẽ được đầu tư vào một quỹ đầu tư riêng biệt giữa Mỹ và Nga, quỹ này sẽ thực hiện các dự án chung giữa Mỹ và Nga trong các lĩnh vực sẽ được xác định. Quỹ này sẽ nhằm mục đích củng cố quan hệ song phương và tăng cường lợi ích chung nhằm tạo động lực mạnh mẽ để không quay trở lại xung đột.

15. Một nhóm công tác chung Mỹ - Nga về các vấn đề an ninh sẽ được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo việc thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.

16. Nga sẽ chính thức hóa chính sách không tấn công đối với châu Âu và Ukraine.

17. Mỹ và Nga sẽ đồng ý gia hạn hiệu lực của các hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí, bao gồm Hiệp ước START-1.

18. Ukraine đồng ý duy trì là một quốc gia phi hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân.

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và lượng điện được tạo ra sẽ được chia đều cho Nga và Ukraine (50:50).

20. Cả hai nước cam kết đưa các chương trình giáo dục vào trường học và xã hội nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp với các nền văn hóa khác nhau, đồng thời xóa bỏ phân biệt chủng tộc và định kiến:

a. Ukraine sẽ áp dụng các quy định của EU về hòa hợp tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số ngôn ngữ.

b. Cả hai nước đồng ý dỡ bỏ mọi biện pháp phân biệt đối xử và đảm bảo quyền của phương tiện truyền thông và giáo dục Ukraine và Nga.

c. Mọi hệ tư tưởng và hoạt động của Đức Quốc xã phải bị bác bỏ và nghiêm cấm.

21. Lãnh thổ:

a. Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là thuộc Nga, trong đó Mỹ cũng công nhận điều này.

b. Kherson và Zaporizhia sẽ bị đóng băng dọc theo giới tuyến, đồng nghĩa với việc công nhận thực tế dọc theo giới tuyến.

c. Nga từ bỏ các vùng lãnh thổ khác (có thể đề cập đến một phần của các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk) mà Nga kiểm soát bên ngoài 5 khu vực trên.

d. Lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà Ukraine đang kiểm soát; khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này.

22. Sau khi các thỏa thuận lãnh thổ trong tương lai được thống nhất, cả Nga và Ukraine cam kết không thay đổi các thỏa thuận này bằng vũ lực. Bất kỳ đảm bảo an ninh nào sẽ không được áp dụng trong trường hợp vi phạm cam kết này.

23. Nga sẽ không cản trở việc Ukraine sử dụng thương mại sông Dnepr, và các thỏa thuận sẽ đạt được về việc vận chuyển ngũ cốc miễn phí qua Biển Đen.

24. Một ủy ban nhân đạo sẽ được thành lập để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng:

a. Tất cả tù binh và thi thể còn lại sẽ được trao đổi theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả".

b. Tất cả dân thường bị giam giữ và con tin sẽ được trả tự do, bao gồm cả trẻ em.

c. Một chương trình đoàn tụ gia đình sẽ được thực hiện.

d. Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm bớt khó khăn cho các nạn nhân của cuộc xung đột.

25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử 100 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.

26. Tất cả các bên liên quan đến xung đột sẽ được ân xá hoàn toàn cho các hành động đã gây ra trong chiến tranh và sẽ cam kết không nộp đơn khiếu nại hoặc theo đuổi khiếu nại trong tương lai.

27. Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực hiện thỏa thuận sẽ được giám sát và đảm bảo bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu. Các biện pháp trừng phạt được xác định trước sẽ được áp dụng trong trường hợp vi phạm.

28. Sau khi tất cả các bên đồng ý và ký vào bản ghi nhớ này, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay sau khi cả hai bên rút quân về các vị trí đã thỏa thuận để việc thực hiện thỏa thuận có thể bắt đầu.