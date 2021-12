Hà Lan đột ngột phong tỏa toàn quốc ngăn "sóng" Omicron

Dân trí Hà Lan sẽ bắt đầu một đợt phong tỏa toàn quốc mới bắt đầu từ hôm nay 19/12 trong nỗ lực nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ biến chủng Omicron.

Người dân mua sắm Giáng sinh ngay trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc ở Hà Lan (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia ngày 18/12, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố, nước này sẽ bắt đầu một đợt phong tỏa toàn quốc mới bắt đầu từ 5h sáng ngày 19/12 cho đến giữa tháng 1 năm sau.

Theo đó, tất cả cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu như nhà hàng, hiệu cắt tóc, viện bảo tàng, phòng tập thể hình sẽ phải đóng cửa từ hôm nay cho đến ngày 14/1/2022. Toàn bộ trường học sẽ đóng cửa ít nhất cho đến ngày 9/1/2022.

Số lượng khách mà người dân được phép tiếp đón tại nhà cũng giảm từ 4 xuống còn 2, ngoại trừ ngày Giáng sinh và Năm mới.

Hầu hết các trung tâm thể thao trong nhà phải đóng cửa, ngoại trừ bể bơi. Các hoạt động tập trung đông người đều bị cấm, ngoại trừ tang lễ, hoạt động mua bán nhu yếu phẩm. Các giải đấu thể thao chuyên nghiệp vẫn được tiến hành nhưng với điều kiện không có khán giả.

"Hà Lan phải phong tỏa một lần nữa. Điều này là không thể tránh khỏi bởi làn sóng lây nhiễm thứ 5 đang đến với sự xuất hiện của biến chủng Omicron", Thủ tướng Rutte nói.

Ông nhấn mạnh, nếu không hành động ngay, Hà Lan có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng "không thể kiểm soát" được tại các bệnh viện.

Số ca Covid-19 ở Hà Lan đã có xu hướng giảm trong những tuần gần đây nhờ lệnh phong tỏa vào ban đêm được ban bố cuối tháng trước. Tuy nhiên, giới chức nước này lo ngại một làn sóng lây nhiễm mới sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên cách đây 3 tuần.

Ông Jaap van Dissel, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Hà Lan cảnh báo, Omicron có thể trở thành biến chủng trội ở Hà Lan khoảng từ Giáng sinh đến Năm mới. Với đà lây lan của Omicron như đã thấy ở Anh, giới chức Hà Lan lo ngại, hệ thống y tế nước này sẽ quá tải.

Mặc dù hơn 85% dân số trưởng thành của Hà Lan đã được tiêm chủng vaccine Covid-19, nhưng chỉ gần 9% trong số đó đã tiêm mũi vaccine tăng cường - một trong những tỷ lệ thấp nhất ở châu Âu.

Hiện có rất ít dữ liệu về biến chủng Omicron, nhưng một số nghiên cứu ban đầu chỉ ra, biến chủng này có tốc độ lây lan cao hơn nhiều so với Delta và có khả năng né miễn dịch do vaccine tạo ra hoặc miễn dịch sau khi mắc Covid-19. Các chuyên gia cảnh báo, các nước cần thận trọng đối phó Omicron bởi kể cả khi chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn, Omicron vẫn là một mối đe dọa đáng kể nếu số ca nhiễm tăng vọt trong một thời gian ngắn. Cụ thể, nếu hệ thống y tế quá tải, tỷ lệ tử vong do Covid-19 cũng sẽ tăng.

Một số chuyên gia khuyến cáo, tiêm chủng vaccine mũi tăng cường có thể giúp tăng mức độ bảo vệ trước sự tấn công của biến chủng Omicron. Do vậy, các nước châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng tăng cường để tránh kịch bản "mùa đông đen tối" lặp lại.

Minh Phương

Theo Reuters