Greenland tuyên bố “chọn Đan Mạch, không chọn Mỹ”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tham dự một cuộc họp báo tại Copenhagen ngày 13/1 (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng địa chính trị, và nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay tại thời điểm này, chúng tôi chọn Đan Mạch”, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu tại một cuộc họp báo ở Copenhagen ngày 13/1.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói về ý tưởng mua hoặc sáp nhập Greenland. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khiến căng thẳng leo thang vào ngày 11/1 khi tuyên bố Mỹ sẽ giành lấy vùng lãnh thổ Bắc Cực này “bằng cách này hay cách khác”.

“Một điều phải rõ ràng với tất cả mọi người: Greenland không muốn thuộc sở hữu của Mỹ. Greenland không muốn bị Mỹ kiểm soát. Greenland không muốn trở thành một phần của Mỹ”, ông Nielsen nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng gửi thông điệp đến Mỹ. Bà nói rằng việc chống lại “sức ép hoàn toàn không thể chấp nhận được từ đồng minh thân cận nhất của chúng tôi” là điều không dễ dàng.

“Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước”, bà Frederiksen nói thêm.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ cần Greenland vì “an ninh quốc gia”.

Bà Frederiksen nhấn mạnh “tất nhiên, chúng tôi muốn tăng cường hợp tác về an ninh tại Bắc Cực với Mỹ, với NATO, với châu Âu và với các quốc gia Bắc Cực trong NATO”.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng vào ngày 14/1.

Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, đề cập đến vị trí chiến lược của Greenland cũng như nhu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.

Lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến ông đối đầu với một số thành viên NATO ở châu Âu, những nước đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch.

Bloomberg và Telegraph đưa tin, Anh và Đức đang xây dựng các kế hoạch nhằm ngăn chặn Tổng thống Trump kiểm soát Greenland. Berlin và London đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực nhằm làm suy yếu động thái an ninh của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi các kênh truyền thông đưa tin Mỹ đang cân nhắc việc mua lại hòn đảo và đưa ra các ưu đãi tài chính cho người dân địa phương, Nhà Trắng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

Daily Mail đưa tin Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao xây dựng kế hoạch cho khả năng can thiệp vào Greenland.

Nghị sĩ Đan Mạch Rasmus Jarlov cảnh báo NATO sẽ không thể tiếp tục tồn tại nếu Greenland bị Washington sáp nhập. Ông mô tả kịch bản Mỹ sáp nhập hòn đảo này là “có lẽ là yêu sách lãnh thổ vô lý nhất trong lịch sử”, bởi trên thực tế nó nhằm trực tiếp vào một đồng minh của Washington.

Nghị sĩ Đan Mạch nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Greenland vào Mỹ mà không có sự đồng ý của Copenhagen sẽ vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các thỏa thuận song phương.