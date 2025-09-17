Giới trẻ Nepal xuống đường dọn hậu quả của các cuộc biểu tình

Thanh niên Nepal xuống đường dọn dẹp hậu quả của cuộc biểu tình (Ảnh: SCMP).

Từ ngày 17/9, các tình nguyện viên, phần lớn ở độ tuổi thiếu niên và đôi mươi, đã được nhìn thấy dọn gạch đá, tro tàn và kính vỡ trên những con đường quanh tòa nhà quốc hội liên bang ở New Baneshwar, tại thủ đô Kahmandu, nơi xảy ra bạo loạn nghiêm trọng tuần trước.

Ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy các nhóm thanh niên mang chổi và bao tải, quét vỉa hè và thu gom rác từ lúc tờ mờ sáng.

Chiến dịch dọn dẹp diễn ra sau gần một tuần biểu tình bắt đầu từ ngày 4/9, khi chính phủ quyết định cấm 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, YouTube và TikTok.

Bất bình với sắc lệnh ngày, người trẻ Nepal đã tổ chức phong trào biểu tình phản đối chính phủ, cho rằng các nỗ lực chống tham nhũng chưa đủ, cũng như thể hiện sự bất mãn về tình trạng thất nghiệp và kinh tế chậm phát triển.

Dù lệnh cấm nhanh chóng bị hủy bỏ, các cuộc biểu tình vẫn leo thang và trở nên bạo lực vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo Bộ Y tế Nepal, tính đến cuối tuần qua đã có 72 người thiệt mạng và ít nhất 2.113 người bị thương trong các vụ đụng độ trên khắp cả nước.

Tại Kathmandu, nơi sinh viên và thanh niên dẫn đầu các cuộc tuần hành trước đó, các con phố đã mang một diện mạo khác hẳn.

Tình nguyện viên bắt đầu huy động từ tuần trước để khôi phục những khu vực bị hư hại, đặc biệt tại các điểm nóng biểu tình nơi cướp bóc và phóng hỏa đã khiến một phần thành phố rơi vào hỗn loạn.

"Thanh niên đã dọn sạch các con phố ở khu vực New Baneshwar … Họ nhặt rác nhựa và quét đường", hãng tin địa phương Setopati đưa tin.

Một hãng tin Nepal khác, Republica, ghi nhận rằng cư dân địa phương cũng tham gia vào nỗ lực dọn dẹp “ở nhiều khu vực của thành phố”, với hình ảnh cho thấy thanh niên gom rác và sơn lại những công trình công cộng bị phá hoại.

Nepal đã bị thiệt hại nặng nề sau các cuộc biểu tình (Ảnh: Reuters).

Sự chuyển biến từ đối đầu sang tái thiết phản ánh mong muốn rộng lớn hơn của các thanh niên biểu tình trong việc tách mình khỏi bạo lực và khôi phục thông điệp ôn hòa của phong trào. Một số nhóm đổ lỗi cho những “kẻ cơ hội” đã trà trộn vào các cuộc tuần hành và kích động hỗn loạn.

Những người tổ chức biểu tình đã cố gắng định hình phong trào theo hướng xây dựng. Trong một tuyên bố hôm 16/9, một điều phối viên trẻ tuổi bác bỏ hành vi cướp bóc và phá hoại, nói rằng phong trào đang “tiến gần tới mục tiêu xây dựng một Nepal mới” và sẽ tiếp tục “một cách ôn hòa, có kỷ luật".

Chính quyền đã phản ứng với tình trạng bất ổn bằng việc bổ nhiệm một chính phủ lâm thời nhằm đáp ứng yêu cầu của người biểu tình.

Thủ tướng K.P. Sharma Oli từ chức tuần trước và Nepal đã có Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao. Việc bổ nhiệm bà Karki, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này, diễn ra sau các cuộc tham vấn không chính thức với lãnh đạo thanh niên biểu tình.

Tuy nhiên, Nepal đã chịu thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày bất ổn khi nhà quốc hội, các văn phòng chính phủ và khách sạn hạng sang bị phóng hỏa. Thiệt hại được ước tính sơ bộ vào khoảng 177 triệu USD. Con số này có thể sẽ thay đổi khi chính quyền đang đánh giá toàn diện lại tình hình.