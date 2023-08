Giao tranh khốc liệt khắp mặt trận, Nga dồn lực cho cuộc tiến công lớn

Lực lượng Nga khai hỏa vũ khí (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Chúng ta đang bào mòn lực lượng vũ trang của Ukraine. Khi thời điểm thuận lợi cho chúng ta, quân đội Nga sẽ tiến công", nghị sĩ Dmitry Perminov, thành viên Hội đồng Quốc phòng Thượng viện Nga, nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga được công bố hôm 6/8.

Ông Perminov bày tỏ hoài nghi về việc các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ sớm diễn ra, đồng thời nhắc lại lập trường từng được các quan chức cấp cao của Nga lên nhiều lần lên tiếng.

"Các ông chủ Mỹ không cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Hơn nữa, theo lệnh của họ, một đạo luật đã được thông qua cấm ông ấy tiến hành các cuộc đàm phán với Nga", nghị sĩ Nga nói, đề cập đến đạo luật được Ukraine thông qua vào mùa thu năm ngoái.

Ông Perminov cũng cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã diễn ra được hai tháng, nhưng không mang lại thành công cho Kiev.

Nghị sĩ Nga nhận định, chiến dịch phản công ít tiến triển của Ukraine khiến phương Tây không hài lòng. Ông Perminov dường như đề cập đến những chỉ trích gần đây của phương Tây về tốc độ phản công chậm, cũng như những tổn thất nặng nề và chiến thuật phản công gây hoài nghi của Kiev.

"Chúng tôi thấy rằng các ông chủ phương Tây của họ không hài lòng với kết quả của cuộc phản công. Họ mong đợi nhiều hơn từ Ukraine. Những bất bình này đang bắt đầu lộ ra trực tiếp", nghị sĩ Nga nói.

"Trong gần hai tháng nay, một cuộc phản công đã diễn ra nhưng không mang lại thành công nào cho Ukraine. Họ đã mất rất nhiều binh sĩ, nhân lực và vũ khí mà phương Tây cung cấp cho họ", ông Perminov nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/8 thông báo kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ trong tháng 6 và tháng 7. Con số này không bao gồm những người bị thương, những người đã được sơ tán đến các bệnh viện ở Ukraine và nước ngoài, lính đánh thuê nước ngoài cũng như các binh sĩ đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí có độ chính xác cao.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, có tới 4.900 thiết bị quân sự khác nhau của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine cũng mất 76 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 84 hệ thống pháo tự hành từ các nước phương Tây trong hai tháng phản công.

25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Thiệt hại của Ukraine bao gồm 747 khẩu pháo và súng cối, trong đó có hàng chục khẩu pháo do Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức cung cấp.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị. Giới chức nước này thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do vấp phải phòng thủ kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn và hệ thống công sự dày đặc.

Giới chức Ukraine cho rằng việc phương Tây không viện trợ quân sự đủ nhanh khiến chiến dịch phản công không đạt kết quả như kỳ vọng. Một số quan chức Ukraine cho rằng việc cung cấp vũ khí nhanh hơn sẽ cho phép Kiev tiến hành chiến dịch trước khi quân Nga cố thủ.