Giám đốc tình báo Mỹ: Có thế lực đang muốn Washington xung đột với Nga

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard (Ảnh: RBC).

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết rằng mỗi khi Tổng thống Donald Trump đạt được tiến triển và tiến gần hơn tới hy vọng hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine, thì lại có những thế lực gia tăng hành động và tìm mọi cách để ngăn chặn.

Những thế lực này đang tìm cách cản trở việc giải quyết xung đột tại Ukraine và cuối cùng là lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự với Nga, bà Gabbard phát biểu tại hội nghị của tổ chức Turning Point USA.

“Như các bạn đều biết, Tổng thống Donald Trump đã kiên trì và không ngừng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Các nhóm của ông ấy đang tiến hành đàm phán, ngay cả khi chúng ta đang có mặt tại đây. Nhưng điều tôi chứng kiến trong những tháng qua là mỗi lần họ đạt được tiến triển và tiến gần hơn tới hy vọng hòa bình, thì những thế lực hiếu chiến lại bước vào cuộc và tìm mọi cách có thể để ngăn cản", bà nhấn mạnh, không nêu cụ thể thế lực mà bà đề cập tới là bên nào.

“Họ kích động nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn như một cách để biện minh cho việc tiếp tục chiến sự và cho những nỗ lực phá hoại các cố gắng vì hòa bình của Tổng thống Trump, và trong trường hợp này là nhằm kéo quân đội Mỹ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra", bà Gabbard nói thêm.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, bà Gabbard gọi một bài viết của truyền thông phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch “kiểm soát toàn bộ Ukraine và một phần châu Âu” là sai sự thật và mang tính tuyên truyền. Trước đó, truyền thông phương Tây nói rằng họ "dẫn nguồn tin từ cộng đồng tình báo Mỹ" để đưa ra nhận định trên.

Người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ chỉ trích việc lan truyền một luận điệu sai lệch như vậy là nhằm cản trở các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian qua. Bà gọi đây là động thái nguy hiểm.

Theo bà, dựa trên các đánh giá tình báo, phía Mỹ đã thông báo với các nhà hoạch định chính sách rằng Nga tìm cách tránh một cuộc chiến tranh quy mô lớn với NATO. Đánh giá này cũng đã được chuyển tới nghị sĩ Dân chủ Mike Quigley, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ (HPSCI), người mà truyền thông phương Tây dẫn lời trong bài viết khi cho rằng Tổng thống Putin có kế hoạch giành quyền kiểm soát Ukraine và một phần châu Âu.

Bà cũng cho rằng, đánh giá của giới tình báo nhận định, với nguồn lực hiện tại, Nga cũng sẽ gặp thách thức nếu muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine, chứ chưa nói tới một phần châu Âu.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ những cảnh báo rằng họ có kế hoạch tấn công nhằm vào NATO, nhấn mạnh Nga không đạt được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy. Nga cho rằng những nhận định này chỉ là cái cớ để phương Tây gia tăng chi tiêu quân sự trong thời gian qua.