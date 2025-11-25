Giám đốc Rosneft: Nga sở hữu tài nguyên thiên nhiên vượt 100.000 tỷ USD

Một mỏ khai thác ở Nga (Ảnh: Atlas).

"Với nền tảng tài nguyên độc nhất, Nga có thể bảo đảm an ninh năng lượng cho toàn bộ lục địa Á - Âu. Tổng giá trị tài nguyên của đất nước chúng tôi đạt hơn 100.000 tỷ USD, gần như gấp đôi con số tương ứng của Mỹ", Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin cho biết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga - Trung Quốc ngày 25/11.

Ông Sechin nhấn mạnh, Nga là một nhân tố chủ chốt trên thị trường năng lượng toàn cầu, chiếm khoảng 15% lượng xuất khẩu hydrocarbon của thế giới.

Năm ngoái, tại Diễn đàn Kinh tế Á - Âu Verona, ông Sechin cũng khẳng định nền tảng tài nguyên này bảo đảm sự đáng tin cậy của nguồn cung Nga cho các đối tác nước ngoài trong dài hạn.

"Với nền tảng tài nguyên khổng lồ và đa dạng, Nga giữ một vị trí đặc biệt trên thế giới. Tổng giá trị tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng tôi là 100.000 tỷ USD. Điều này đặt lên đất nước chúng tôi một trách nhiệm to lớn", ông nói khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á - Âu Verona.

Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Lãnh thổ rộng lớn của đất nước khiến Nga trở thành quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhất. Quốc gia này là nhà sản xuất hàng đầu về than đá, kim cương, nhôm, amiăng, đá quý, kim cương, vôi, chì, thạch cao, quặng sắt, bô xít, gali, boron, mica, khí tự nhiên, kali, bạch kim, dầu mỏ, kim loại đất hiếm, gang, than bùn, nitơ, cadimi, asen, magiê, molypden, phốt phát, lưu huỳnh, titan dạng xốp, silic, uranium, telluri, vanadi, vonfram, cobalt, graphite, bạc, vermiculite, selen, rheni, đồng và vàng.

Hầu hết các tài nguyên này đang nằm trong lòng đất vùng Siberia và Viễn Đông.

Nguồn tài nguyên dồi dào được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga gần như “miễn nhiễm” với các lệnh trừng phạt của phương Tây.