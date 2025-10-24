Nga tiết lộ trữ lượng đất hiếm

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Sputnik).

“Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga công bố tháng 1/2023, Nga có ít nhất 15 loại kim loại đất hiếm tại nước ta, và tổng trữ lượng tại 18 mỏ đã thăm dò vượt 28 triệu tấn”, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu viết trong bài đăng trên báo Izvestia ngày 23/10.

Ông Shoigu cho biết, Nga hiện khai thác chưa đến 2% trữ lượng kim loại đất hiếm.

“Phần lớn nhu cầu kim loại đất hiếm của nền kinh tế Nga vẫn phải nhập khẩu. Việc đưa nguồn tài nguyên quý giá này vào khai thác và xây dựng chu trình chế biến hoàn chỉnh trong nước là nhiệm vụ mang tính quyết định không chỉ đối với thành công trong tương lai mà còn đối với sự tồn tại của Liên bang Nga với tư cách là một quốc gia có chủ quyền”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Shoigu khẳng định Nga có thể trở thành đối tác công nghệ, bởi quốc gia này sở hữu trữ lượng đất hiếm độc đáo.

“Trung Quốc kiểm soát 80% thị trường toàn cầu, nhưng Nga có trữ lượng đặc biệt và nền kỹ thuật mạnh. Cụm công nghiệp chế biến sâu kim loại quan trọng tại khu vực Angara-Yenisei sẽ tạo ra một lựa chọn thay thế cho chuỗi cung ứng phương Tây, đồng thời mang đến cho các nước phương Nam một mô hình hợp tác không chịu sức ép từ trừng phạt”, ông nhấn mạnh.