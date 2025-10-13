Giải Nobel Kinh tế 2025 vinh danh 3 nhà khoa học

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Kinh tế 2025: Joel Mokyr (Đại học Northwestern (Mỹ), Peter Howitt (Đại học Brown - Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London - Anh) (Ảnh: Nobel).

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 13/10 công bố chủ nhân của giải Nobel Kinh tế năm 2025 cho 3 nhà khoa học gồm: Joel Mokyr (Đại học Northwestern (Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London - Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown - Mỹ).

Các nhà khoa học được trao giải nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.

"Trong 2 thế kỷ qua, lần đầu tiên trong lịch sử, thế giới đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Thành tựu này đã giúp hàng tỷ người thoát khỏi cảnh nghèo đói và đặt nền móng cho sự thịnh vượng hiện nay của nhân loại. Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Kinh tế năm nay, Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt, đã lý giải cách mà đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy tiến bộ hơn nữa", ủy ban trao giải cho biết.

Ủy ban cho biết thêm: “Tác phẩm của các nhà khoa học đoạt giải đã cho chúng ta thấy rằng tăng trưởng kinh tế bền vững không thể được xem là điều hiển nhiên. Tình trạng trì trệ, chứ không phải tăng trưởng, mới là chuẩn mực trong phần lớn lịch sử loài người. Công trình của họ cho thấy chúng ta phải nhận thức rõ và đối phó với những mối đe dọa đối với tăng trưởng lâu dài".

Giải Kinh tế đã khép lại mùa trao giải Nobel năm nay.

Năm ngoái, Nobel Kinh tế được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ là Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson nhờ nghiên cứu giúp thế giới hiểu thêm nguyên nhân chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia.

Nobel là giải thưởng quốc tế do Quỹ Nobel tại Stockholm lập ra từ năm 1901 dựa trên tài sản của Alfred Nobel, nhà phát minh kiêm doanh nhân Thụy Điển.

Giải thưởng được trao thường niên cho những cá nhân và tổ chức có cống hiến nổi bật trong các lĩnh vực Y sinh, Hóa học, Vật lý, Văn học, Hòa bình. Năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển lập ra Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho Khoa học kinh tế để tưởng nhớ Nobel, còn gọi là giải Nobel Kinh tế.

Mỗi giải thưởng gồm huy chương, bằng chứng nhận cá nhân và một khoản tiền thưởng không cố định. Trong giai đoạn 1901-2023, giải thưởng đã được trao 622 lần cho 1002 cá nhân và tổ chức trên thế giới.