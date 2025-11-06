Giải mã sức mạnh tàu ngầm hạt nhân mới của Nga

Tàu ngầm Khabarovsk của Nga (Ảnh: Military).

Theo Newsweek, tàu ngầm Khabarovsk được ra mắt tại một xưởng đóng tàu lớn ở vùng tây bắc Nga. Đây là tàu ngầm thứ hai có khả năng mang ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, một trong các loại vũ khí “thế hệ tiếp theo” được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào năm 2018.

Nga nói rằng họ đã thử nghiệm ngư lôi Poseidon vào tuần trước, không lâu sau một cuộc thử nghiệm khác đối với một trong những “siêu vũ khí” của nước này là tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik.

Nga đang nâng cấp các hệ thống hạt nhân của mình, bao gồm các tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN), và chế tạo các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường mới, được đánh giá là đáng gờm và ấn tượng hơn nhiều so với hạm đội tàu mặt nước.

Khabarovsk “được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hải quân bằng cách sử dụng các loại vũ khí dưới nước hiện đại, bao gồm cả các thiết bị robot cho nhiều mục đích khác nhau”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuối tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov tuyên bố, các vũ khí trên tàu Khabarovsk sẽ bảo vệ lãnh thổ Nga và lợi ích của Moscow trên toàn thế giới.

Các nhà phân tích cho biết tàu ngầm mới này dường như dựa trên lớp Borei thuộc nhóm SSBN của Nga, có khả năng ẩn nấp sâu dưới mặt biển mà không bị phát hiện.

Trong khi đó, ngư lôi Poseidon được phát triển để di chuyển quãng đường rất dài và tạo ra một cơn sóng thần có khả năng phá hủy cả thành phố. Khabarovsk có thể mang nhiều ngư lôi Poseidon. Các ngư lôi này sẽ di chuyển chậm hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, và chúng có lẽ chỉ được khai hỏa trong một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện.

Một số báo cáo gây tranh cãi cho rằng Poseidon có thể được sử dụng chống lại các tàu đối phương, như tàu sân bay, nhưng thông tin vẫn chưa rõ ràng và điều này nhiều khả năng rất khó thực hiện.

Theo giới chuyên gia, Poseidon và Burevestnik là những dự án lớn, tốn kém đối với Moscow, và là những vũ khí gieo rắc nỗi kinh hoàng thuần túy, được tạo ra với mục đích không bao giờ phải sử dụng.

Hải quân Mỹ thực sự không có loại vũ khí tương đương với Khabarovsk. Tàu ngầm lớp Ohio đang hoạt động của Mỹ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chứ không phải thiết bị lặn chạy bằng năng lượng hạt nhân, nên chỉ giống một cách rất thô sơ so với lớp Borei. Mỹ cũng không phát triển loại vũ khí tương tự ngư lôi Poseidon.

Nhà phân tích quân sự H.I. Sutton cho biết, Khabarovsk nhỏ hơn một chút so với Belgorod, tàu ngầm đầu tiên có khả năng mang ngư lôi Poseidon của Nga.

Ông Sutton nói, việc công bố công khai tàu ngầm này đã bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19, và có khả năng bị ảnh hưởng bởi các điều chỉnh thiết kế cũng như áp lực từ cuộc chiến Ukraine. Truyền thông nhà nước Nga cũng thừa nhận rằng Belgorod cũng bị trì hoãn một phần bởi đại dịch.

Khabarovsk dự kiến bắt đầu thử nghiệm trên biển trong thời gian tới.