Nga hạ thủy tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo

Tàu Khabarovsk được hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở Severodvinsk ngày 1/11 (Ảnh: RIAN).

Trong một tuyên bố hôm 1/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow đã tổ chức lễ ra mắt tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Khabarovsk. Con tàu được thiết kế để mang theo ngư lôi Poseidon khổng lồ, chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Buổi lễ diễn ra tại Severodvinsk, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và các quan chức cấp cao khác.

“Hôm nay là một sự kiện quan trọng đối với chúng tôi: tàu tuần dương tên lửa hạng nặng Khabarovsk chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được hạ thủy từ ụ tàu của xưởng đóng tàu Sevmash nổi tiếng”, ông Belousov phát biểu.

“Với việc mang theo vũ khí dưới nước và hệ thống robot, tàu sẽ cho phép chúng tôi hoàn thành thành công các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo an ninh biên giới biển của Nga và bảo vệ lợi ích quốc gia tại nhiều vùng biển trên thế giới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Belousov tiếp tục khẳng định, tàu tuần dương này sẽ giải quyết thành công những thách thức trong việc đảm bảo an ninh biên giới trên biển và bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương.

Bộ trưởng nói thêm rằng, tàu ngầm vẫn còn phải hoàn thành một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển, và chúc thủy thủ đoàn và các nhà chế tạo tàu thành công hơn nữa.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk do Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin thiết kế. Tàu được trang bị vũ khí ngầm hiện đại và hệ thống đa mục đích tự động hóa.

Trước đó, có thông tin cho rằng Khabarovsk có thể trở thành tàu sân bay mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Poseidon đầu tiên được chế tạo hoàn toàn từ đầu.

Đô đốc Alexander Moiseyev, Tổng Tư lệnh Hải quân, đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng rằng tàu Khabarovsk được thiết kế để hoạt động trong điều kiện băng giá của Bắc Cực, cả hoạt động độc lập lẫn trong nhóm tác chiến của Hạm đội Phương Bắc.

"Chiếc Khabarovsk được thiết kế và chế tạo riêng cho Poseidon", cựu Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Kravchenko, phát biểu với RIA Novosti hôm 1/11.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hiện tại, Poseidon không thể bị đánh chặn bằng bất kỳ phương tiện nào.

Đầu tuần này, Nga đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm liên quan đến máy bay không người lái tối tân, cũng như tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn, ông Putin tuyên bố.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang bị đình trệ và các cuộc thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.