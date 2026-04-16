Mỹ siết phong tỏa hàng hải với Iran

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng chục tàu chiến, máy bay để phong tỏa hàng hải Iran (Ảnh: WSJ).

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến".

"Những con tàu này, bất kể vị trí ở đâu, đều phải chịu sự thăm dò, lên tàu, khám xét và tịch thu", tuyên bố nói thêm.

Các mặt hàng hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 sau khi cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đổ vỡ.

Kể từ đầu tuần này, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã thiết lập một mạng lưới phong tỏa dày đặc với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm cả Thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc nhiệm, cùng với gần 20 tàu chiến và hàng chục máy bay quân sự hiện đại. Hạm đội của Mỹ gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục và tàu tấn công đổ bộ.

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi nào còn cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng cảnh báo, Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Ông cho biết đã có 13 con tàu "đưa ra lựa chọn sáng suốt là quay đầu" và tính đến sáng nay, Mỹ vẫn chưa thực hiện việc đột kích lên tàu kiểm soát bất kỳ con tàu nào.

Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu các bạn không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”.

Ông khẳng định lệnh phong tỏa bao trùm các cảng biển và đường bờ biển của Iran, đồng thời áp dụng cho tất cả các tàu thuyền, bất kể họ đang treo cờ của quốc gia nào. “Điều này bao gồm cả các tàu thuộc hạm đội bóng tối đang vận chuyển dầu của Iran”, ông nói.

Iran đã lên án lệnh phong tỏa của Mỹ là vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo đáp trả mạnh. Ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân xử Iran, cho biết các lực lượng vũ trang Iran có thể đánh chìm tất cả các tàu hải quân Mỹ tại vịnh Ba Tư, vốn nằm trong tầm bắn tên lửa của nước này.

"Việc gia hạn lệnh ngừng bắn hoàn toàn không có lợi cho chúng ta. Đó là ý kiến cá nhân của tôi. Áp lực phải được tăng cường. Các bệ phóng của chúng ta đang nhắm vào những con tàu này, và chúng ta sẽ đánh chìm tất cả", ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran.

Theo ông Rezaei, hiện tại có những lý do để duy trì lệnh ngừng bắn và tiến hành đàm phán cùng lúc với Mỹ. "Tuy nhiên, đây chỉ là một sự tạm lắng về quân sự, không phải là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Đó là cách mà Lãnh đạo tối cao mô tả về nó", ông nói thêm.