Gần 1 triệu người Campuchia, Thái Lan phải sơ tán vì xung đột ở biên giới

Người dân di tản nhận thực phẩm tại một nơi trú ẩn tạm thời tại tỉnh Buriram của Thái Lan vào ngày 16/12 (Ảnh: Reuters).

Hơn nửa triệu người dân Campuchia đã phải rời bỏ nhà cửa do 2 tuần xung đột dọc biên giới với nước láng giềng Thái Lan, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết hôm 21/12.

Các cuộc giao tranh tái bùng phát giữa hai quốc gia Đông Nam Á trong tháng này, với sự tham gia của xe tăng, UAV và pháo binh.

Xung đột bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc phân định đường biên giới dài khoảng 800km, cùng một số đền cổ nằm dọc khu vực biên giới.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, tổng số người được sơ tán là 518.611 người, gồm phụ nữ và trẻ em.

Khoảng 400.000 người cũng đã phải sơ tán ở Thái Lan do xung đột biên giới tái bùng phát, theo thông tin từ phía Bangkok.

Trước đó, 2 nước từng đụng độ trong 5 ngày hồi tháng 7 khiến hàng chục người thiệt mạng. Mỹ, Trung Quốc và Malaysia từng làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt đợt giao tranh đó, nhưng lệnh ngừng bắn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ một tuyên bố chung giữa Thái Lan và Campuchia nhằm hướng tới hòa bình ở biên giới. Tuy nhiên, Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận này vào tháng 11.

Ông Trump trong tháng này tuyên bố hai nước đã sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn mới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cuối tuần này cho biết Washington hy vọng Campuchia và Thái Lan sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn mới vào đầu tuần sau. Trong khi đó, Trung Quốc đã cử đặc phái viên về các vấn đề châu Á tới Campuchia và Thái Lan trong tuần trước, với mục tiêu “tái lập hòa bình”.