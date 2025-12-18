Trung Quốc cử đặc phái viên giúp hạ nhiệt căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Người dân vùng biên giới Campuchia sơ tán để tránh xung đột (Ảnh: VCG).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á Đặng Tích Quân (Deng Xijun) sẽ tới Campuchia và Thái Lan vào hôm nay 18/12 để tiến hành hòa giải.

“Trung Quốc theo dõi sát sao xung đột biên giới đang diễn ra giữa 2 nước. Thông qua con đường riêng của mình, Trung Quốc đã và đang tích cực làm việc nhằm hạ nhiệt căng thẳng”, thông cáo nêu rõ.

Giao tranh dọc theo tuyến biên giới dài 800km giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát trở lại hồi đầu tháng này, chỉ hơn 6 tuần sau khi 2 bên ký thỏa thuận hòa bình thông qua vai trò trung gian của ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc đụng độ đã khiến hơn 20 người thiệt mạng, trong đó có 16 binh sĩ Thái Lan và 12 thường dân Campuchia, và hơn nửa triệu người đã phải rời bỏ khu vực do giao tranh.

Mặc dù ông Đặng đã ít nhất 2 lần đi lại để tìm kiếm vai trò hòa giải, đây là chuyến đi đầu tiên của ông kể từ khi Campuchia và Thái Lan ký kết văn kiện được gọi là Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur hồi tháng 10.

Trung Quốc đã tiếp xúc với cả 2 bên kể từ khi đụng độ nổ ra, nhưng giữ vai trò kín tiếng hơn.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho cả lãnh đạo Thái Lan và Campuchia để tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, dù giao tranh sau đó vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm nay, hôm 17/12 cho biết ông cũng đã liên lạc với các nhà lãnh đạo liên quan và cả 2 đều nói rằng họ muốn sớm giải quyết các vụ đụng độ biên giới.

Báo Nation Thailand đưa tin, Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Thái Lan đã kiểm soát khu vực Ban Sam Lang thuộc tỉnh Trat sau khoảng một tuần giao tranh với lực lượng Campuchia.

Chuẩn Đô đốc Surasan Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn dọc biên giới, trong đó Campuchia đã mở các cuộc tập kích tại nhiều khu vực, bao gồm điểm then chốt Prasat Ta Kwai ở huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, đặc biệt là điểm cao 350 và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, Campuchia cáo buộc các tiêm kích F-16 của Thái Lan tiếp tục tập kích các khu vực do Campuchia kiểm soát. Phía Campuchia cũng tái khẳng định lập trường rằng Campuchia có quyền tự vệ, như được quy định trong luật pháp quốc tế, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình bằng mọi giá.