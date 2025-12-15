Cuộc sống của 800.000 người bị xáo trộn vì xung đột Thái Lan - Campuchia

Người dân chờ để nhận hỗ trợ tại một tại sơ tán tạm thời ở Ou Chrov, Campuchia (Ảnh: Reuters).

800.000 người sơ tán

AFP đưa tin, các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan những ngày qua đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, khoảng 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

“Tôi đã ở đây 6 ngày và cảm thấy buồn lo khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Tôi muốn giao tranh chấm dứt”, ông Sean Leap, 63 tuổi, nói với AFP tại một trung tâm sơ tán ở tỉnh biên giới Banteay Meanchey của Campuchia hôm 14/12. Ông Leap cho biết ông lo lắng cho ngôi nhà và đàn gia súc của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/12 thông báo 2 quốc gia láng giềng Đông Nam Á đã đồng ý ngừng giao tranh.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Thái Lan sau đó tuyên bố không có thỏa thuận ngừng bắn nào được ký kết. Hôm 14/12, giới chức Campuchia và Thái Lan đều xác nhận các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra.

Đóng các cửa khẩu biên giới

Sau khi đụng độ bùng phát trở lại chỉ 6 tuần sau khi 2 bên ký thỏa thuận hòa bình thông qua vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Campuchia đã đóng các cửa khẩu biên giới với Thái Lan vào cuối tuần qua.

Dưới một chiếc lều tạm tại một điểm sơ tán ở tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, cô Cheav Sokun nói với AFP rằng chồng bà ở Thái Lan muốn trở về nhà.

Cô và con trai đã rời Thái Lan cùng với hàng chục nghìn lao động nhập cư Campuchia khác trong đợt giao tranh hồi tháng 7, nhưng chồng cô vẫn ở lại để làm thuê cho “một ông chủ người Thái Lan tốt bụng”.

“Anh ấy bảo tôi về trước. Sau đó, biên giới bị đóng nên anh ấy không thể quay về. Tôi lo cho anh ấy, nhưng tôi bảo anh ấy đừng đi lại nhiều”, người phụ nữ 38 tuổi chia sẻ.

Trong khi đó, có tới khoảng 7.000 người Thái Lan bị mắc kẹt tại cửa khẩu đường bộ Poipet bên trong lãnh thổ Campuchia.

Tại tỉnh Surin của Thái Lan, thầy giáo dạy âm nhạc Watthanachai Kamngam, 38 tuổi, kể lại với AFP rằng đã nhìn thấy nhiều quả rocket vạch những vệt sáng trên bầu trời tối vào sáng sớm 14/12 trước khi nghe thấy các tiếng nổ ở phía xa.

Giữa lúc giao tranh diễn ra, quân đội Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau tại một số khu vực thuộc các tỉnh Sa Kaeo và Trat.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Surasant Kongsiri cho biết Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm tại 4 huyện thuộc tỉnh Trat.

Thiết quân luật đã được áp dụng tại các huyện này, cho phép lực lượng chức năng bắt giữ hoặc khám xét người, phương tiện hoặc các công trình bị cho là gây ra mối đe dọa an ninh.

Hầu hết các ngôi làng đều đã bị bỏ trống hoặc gần như không còn người ở. Một số ít cư dân còn lại là các tình nguyện viên, được chính quyền cấp huyện địa phương và quân đội huấn luyện sơ bộ. Trong khi đó, phần lớn người dân đang đổ về các trại tạm được dựng vội ở xa tiền tuyến.