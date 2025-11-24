FBI phân trần lý do cử đặc nhiệm bảo vệ bạn gái của Giám đốc Kash Patel

Giám đốc FBI Kash Patel và bạn gái (Ảnh: People).

Ca sĩ nhạc đồng quê Alexis Wilkins, bạn gái của ông Patel, được bảo vệ bởi một đội an ninh gồm các đặc vụ tinh nhuệ của FBI thường được phân công trong đội SWAT tại văn phòng FBI ở Nashville, nơi cô Wilkins đến biểu diễn.

Cô và ông Patel quen nhau ở Nashville và thỉnh thoảng đi cùng nhau, nhưng không chung sống cùng một nơi. Ông Patel thường đi công tác tới Washington nhưng vẫn giữ nơi cư trú hợp pháp ở Las Vegas.

Những người am hiểu quy trình bảo vệ của FBI cho biết họ không biết có tiền lệ nào mà bạn gái của các quan chức cao cấp FBI được cấp đội bảo vệ do chính phủ bố trí. Vợ của cựu Giám đốc FBI Christopher Wray, bà Helen Wray, từng được bảo vệ khi đi cùng chồng và bà cũng sống cùng ông Wray tại nhà riêng ở Atlanta.

Các đặc vụ đội SWAT khi được phân công bảo vệ cô Wilkins theo lý thuyết sẽ không thể phản ứng hoặc sẽ bị chậm trong việc phản ứng với các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong khu vực phụ trách của họ, chẳng hạn vụ xả súng hàng loạt hoặc tấn công khủng bố, theo các nguồn tin giấu tên.

“Cô Wilkins đang được bố trí một đội bảo vệ vì cô đã nhận được hàng trăm mối đe dọa về tính mạng có liên quan tới mối quan hệ với Giám đốc Patel, người cô hẹn hò được 3 năm. Vì tôn trọng an toàn của cô ấy, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm chi tiết”, FBI giải thích trong một tuyên bố.

Cô Wilkins, 27 tuổi, hẹn hò với ông Patel từ năm 2023 và có mặt bên ông khi ông tuyên thệ nhậm chức Giám đốc FBI vào tháng 2.

Việc triển khai các đặc vụ FBI để bảo vệ cô Wilkins được tiết lộ trong bối cảnh ông Patel đang đối mặt với nghi ngờ rằng ông sử dụng nguồn lực của nhà nước cho việc riêng.

Gần đây, ông Patel bị nghi đã di chuyển trên máy bay chính phủ trị giá 60 triệu USD của FBI vào tháng trước để đến xem cô Wilkins trình diễn tại một sự kiện đấu vật ở Pennsylvania.

Ông Patel đã đưa ra phản hồi dài về các nghi vấn liên quan tới việc ông sử dụng máy bay FBI để tới gặp cô Wilkins, nhưng không phủ nhận việc bay tới buổi diễn của bạn gái, nơi ông xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Trong một podcast năm 2023, ông Patel từng chỉ trích Giám đốc FBI khi đó là Christopher Wray vì ông Wray dùng máy bay của FBI cho chuyến đi cá nhân.