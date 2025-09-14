14 người Mỹ nhập viện vì hít khói khi FBI tiêu hủy ma túy đá

Sự cố khiến khói ma túy đá tràn ngập trong cơ sở cứu hộ động vật (Ảnh: New York Post).

Các nhân viên tại Trung tâm bảo trợ động vật Yellowstone Valley ở thành phố Billings đã phải nhập viện hồi giữa tuần này khi khói từ vụ đốt ma túy đá của FBI lan qua hệ thống thông gió chung, chính quyền thành phố cho biết.

Theo đó, FBI đã tiến hành tiêu hủy ma túy đá tại lò đốt bên trong trại cứu hộ động vật. Tuy nhiên, quy trình đã có vấn đề khiến khói bị hút ngược vào trong.

Những nhân viên hít phải khói được điều trị trong buồng oxy cao áp tại bệnh viện Billings sau khi báo cáo các triệu chứng chóng mặt, đau đầu và ho, theo thông tin từ cơ quan chức năng cung cấp cho KRTV-TV.

Giám đốc trung tâm, bà Triniti Halverson, cho biết khói tràn vào chỉ trong vài phút sau khi lửa cháy trong lò đốt, buộc nhân viên phải sơ tán hàng chục con vật.

“Nhiều nhân viên của tôi bắt đầu ho, toát mồ hôi, chóng mặt, cảm thấy mệt mỏi", bà nói.

Điều phối viên Izzy Zalenski cho biết hệ thống HVAC (sưởi, thông gió, điều hòa) của trung tâm không được thiết kế để xử lý khói hóa chất nên đã nhanh chóng hút khói chứa ma túy đá vào bên trong.

Chính quyền thành phố sau đó xác nhận khói mù xuất phát từ số ma túy đá đang bị tiêu hủy trong lò đốt.

Quan chức thành phố Kevin Iffland cho biết sự cố “áp suất không khí âm” đã hút khói độc ngược trở lại trung tâm thay vì thoát ra ngoài. Ông thừa nhận rằng các quạt an toàn vốn được thiết kế để cân bằng áp suất đã không được bật và thành phố đang điều tra nguyên nhân quy trình không được tuân thủ.

Một số nhân viên FBI có mặt tại đây cũng phải nhập viện nhưng đã được xuất viện trong cùng ngày, quan chức cho biết.

Bà Halverson cho biết đã cảnh báo thành phố suốt nhiều năm về việc khói lọt vào trung tâm trong các vụ thiêu hủy ma túy nhưng lo ngại của bà không được lắng nghe.

Bà nói thêm rằng các vụ hỏa táng xác động vật thì không gây vấn đề, nhưng các vụ đốt chứng cứ hóa chất nhiều lần khiến trung tâm tràn ngập mùi nồng gắt.