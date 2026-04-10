FBI bắt giữ nghi phạm lộ tin tiêm kích Mỹ bị bắn rơi ở Iran

Giám đốc FBI Kash Patel ngày 9/4 mô tả nghi phạm rò rỉ tin tức là một cựu nhân viên SOCOM, “người đã hỗ trợ các chiến binh quân đội cấp cao nhất của chúng ta”.

Theo ông Patel, nghi phạm bị cáo buộc truyền tin tức mật về vụ tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi ở Iran cho một thành viên của giới truyền thông.

“Hãy để điều này phục vụ như một thông điệp gửi tới bất kỳ ai có ý định rò rỉ tin tức: chúng tôi đang xử lý các vụ việc này và chúng tôi đang thực hiện các vụ bắt giữ. FBI này sẽ không dung thứ cho những kẻ tìm cách phản bội đất nước và đẩy người dân Mỹ vào vòng nguy hiểm”, ông Patel đăng trên X.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ đang “ráo riết tìm kiếm người rò rỉ thông tin”. Ông nói, chính quyền của ông sẽ tìm đến công ty truyền thông không được nêu tên đã đăng tải câu chuyện này, gây áp lực buộc họ phải tiết lộ nguồn tin, đe dọa phạt tù và dẫn lý do an ninh quốc gia.

Truyền thông đưa tin, ngày 3/4, một tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trong không phận Iran. Hai phi công đã kịp kích hoạt ghế phóng thoát ra ngoài, nhưng chỉ một phi công được giải cứu ngay lập tức, phi công còn lại mất tích trong lãnh thổ Iran.

Trong hơn 2 ngày, chính quyền và Lầu Năm Góc đã từ chối xác nhận vụ rơi máy bay và báo cáo sau đó về việc phi công mất tích nhằm đảm bảo an toàn cho chiến dịch giải cứu đang diễn ra.

Ông Trump khẳng định vụ rò rỉ đã đẩy phi công và lực lượng cứu hộ quân sự vào tình thế nguy hiểm.

“Có một số việc bạn không thể làm, bởi vì khi họ làm điều đó, đột nhiên, toàn bộ đất nước Iran biết rằng có một phi công đang ở đâu đó trên đất của họ, đang chiến đấu vì mạng sống của mình, và điều đó cũng khiến cho các phi công và lực lượng cứu hộ gặp khó khăn hơn nhiều. Chúng ta đã cứu được một người, nhưng vẫn còn một người nữa ngoài kia mà chúng ta đang cố gắng tiếp cứu”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump lập luận rằng vụ rò rỉ đã dẫn đến việc Iran đưa ra một thông báo, “treo một giải thưởng rất lớn” cho bất kỳ ai bắt được phi công bị bắn rơi.

“Vì vậy, ngoài một lực lượng quân sự thù địch, chúng ta còn đối mặt với hàng triệu người đang cố gắng để nhận thưởng”, ông nói thêm.

Chiến dịch giải cứu của Mỹ đã hoàn tất thành công vào hôm 5/4, phi công được đưa ra khỏi Iran an toàn. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng mất ít nhất 2 máy bay vận tải và 2 trực thăng trong quá trình giải cứu.