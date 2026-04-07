Tổng thống Trump nói tiêm kích F-15 của Mỹ bị tên lửa vác vai Iran bắn rơi

Một tiêm kích F-15E của Mỹ (Ảnh: USAF).

"Lần này là một tên lửa vác vai, loại cầm tay áp vai, tên lửa tầm nhiệt... Phải cực kỳ ăn may mới làm được điều đó, nhưng họ đã bắn nó, và tên lửa bị hút thẳng vào ngay sát động cơ", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 6/4.

Trước đó, Iran tuyên bố đã bắn rơi một tiêm kích F-15E của Mỹ trong không phận vào hôm 3/4. Vụ bắn hạ đánh dấu lần đầu tiên một chiếc F-15 của Mỹ bị hạ bởi hỏa lực đối phương.

Hai phi công của tiêm kích F-15E đã kích hoạt ghế phóng để thoát ra ngoài. Một phi công được giải cứu ngay sau đó, trong khi phi công còn lại rơi xuống một vùng núi hẻo lánh ở tỉnh Isfahan của Iran.

Một cuộc giải cứu mạo hiểm quy mô lớn sâu trong lãnh thổ Iran đã được tiến hành sau đó. Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã huy động lực lượng quy mô lớn để thực hiện chiến dịch giải cứu phi công trên lãnh thổ Iran, bao gồm 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ và nhiều máy bay khác.

Phi công Mỹ đã lẩn trốn và tìm cách liên lạc với quân đội Mỹ trong khi bị các lực lượng của Iran truy tìm gắt gao.

Đến rạng sáng 5/4, ông Trump thông báo chiến dịch giải cứu đã thành công, phi công được đưa ra ngoài an toàn dù bị thương nặng.

Tuy nhiên, các cuộc giải cứu cũng không hề suôn sẻ khi Mỹ cũng mất thêm một phản lực tấn công A-10, hai máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt MC-130J Hercules và ít nhất một trực thăng trong suốt chiến dịch giải cứu.

Đó là những khí tài trị giá hàng trăm triệu USD bị phá hủy bởi một quả tên lửa của Iran chỉ có giá khoảng vài chục nghìn USD, tùy thuộc vào chủng loại. Những loại tên lửa này được gọi là Hệ thống Phòng không Vác vai (MANPADS).

Theo báo cáo "Cân bằng Quân sự 2025" từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu hàng loạt loại vũ khí này trong kho vũ khí của mình, bao gồm tên lửa Strela từ thời Liên Xô, tên lửa Igla của Nga và tên lửa Misagh do họ tự sản xuất, cùng nhiều loại khác. Hiện vẫn chưa rõ chính xác loại tên lửa nào đã bắn hạ tiêm kích của Mỹ.

Tuy nhiên, những vũ khí cầm tay này đặt ra vấn đề lớn đối với các máy bay bay thấp.

"Chúng dễ vận chuyển và che giấu. Một số loại MANPADS phổ biến nhất có thể dễ dàng để vừa trong cốp của một chiếc ô tô", một bảng thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Một ống phóng MANPAD dài từ 1,2m đến 2m, đường kính khoảng 7,6cm và nặng từ 13kg đến 25kg.