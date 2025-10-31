Eurostar sẽ vận hành tàu 2 tầng qua Đường hầm eo biển Manche

Hãng đường sắt Eurostar dự kiến sẽ vận hành tàu hai tầng qua Đường hầm eo biển Manche từ năm 2031 (Ảnh: CGI).

Theo kế hoạch được công bố hôm 22/10, Eurostar xác nhận đã đặt hàng 30 đoàn tàu hai tầng, với tùy chọn mua thêm 20 đoàn nữa, nhằm đạt mục tiêu phục vụ 30 triệu hành khách mỗi năm qua Đường hầm eo biển Manche (hay Đường hầm eo biển Anh) - đường hầm đường sắt dài 50,45km.

Sản xuất bởi tập đoàn đa quốc gia Alstom của Pháp, đội tàu hai tầng Eurostar Celestia sẽ chạy qua 5 quốc gia hiện đang được phục vụ, cùng với các điểm đến mới như Geneva (Thụy Sĩ) và Frankfurt (Đức).

Mỗi đoàn tàu mới sẽ tăng sức chứa ghế ngồi thêm 20%, tùy thuộc vào thông số thiết kế cuối cùng. Nếu chạy theo cấu hình dài 400m như hiện nay trong Đường hầm eo biển Manche, mỗi chuyến tàu sẽ có khoảng 1.080 chỗ ngồi. Sau khi được bàn giao, các đoàn tàu mới sẽ hoạt động song song với các đoàn tàu hiện có của Eurostar, nâng tổng số tàu của hãng lên 67 chiếc.

Những đoàn tàu đầu tiên dự kiến sẽ được bổ sung vào đội tàu vào tháng 1/2031, và bắt đầu phục vụ thương mại vào tháng 5 cùng năm.

Eurostar cho biết 6 đoàn tàu mới sẽ đi vào hoạt động vào thời điểm đó, nhưng không nêu rõ khi nào các đoàn tàu hai tầng khác sẽ được đưa vào vận hành.

Hãng dự định bảo dưỡng các đoàn tàu hai tầng mới tại trung tâm bảo dưỡng Temple Mills, London (Anh), giúp tạo thêm khoảng 350 vị trí công việc chuyên môn cao.

Giám đốc điều hành Eurostar, bà Gwendoline Cazenave, cho biết kế hoạch này thuộc “chiến lược tăng trưởng đầy tham vọng” của công ty, nhấn mạnh rằng Eurostar đang dẫn đầu cuộc đua về du lịch bền vững quốc tế.

Bà nói thêm: “Eurostar Celestia hứa hẹn mang đến trải nghiệm hành trình cao cấp và độc đáo, cùng nhiều tính năng mới sẽ sớm được giới thiệu”.

Đại diện của Alstom, ông Henry Poupart-Lafarge, cũng hoan nghênh thông tin này, cho biết các đoàn tàu thế hệ mới được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và “hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi về một hệ thống giao thông châu Âu bền vững và có tính cạnh tranh”.

Nằm giữa miền Nam nước Anh và miền Bắc nước Pháp, eo biển Manche từ lâu đã là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất châu Âu.

Trong nhiều thế kỷ, nơi đây vừa là tuyến giao thương huyết mạch, vừa là ranh giới tự nhiên định hình bản sắc chính trị và văn hóa của Anh cũng như châu Âu lục địa. Việc kiểm soát eo biển này từng quyết định cục diện các cuộc chiến, hình thành liên minh và thể hiện sức mạnh hàng hải ở Tây Âu. Kể từ khi khánh thành vào năm 1994, Đường hầm eo biển Manche đã trở thành biểu tượng của giao thông xuyên biên giới châu Âu.

Mỹ Duyên