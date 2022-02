EU viện trợ không hoàn lại 210 triệu euro cho Việt Nam

Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Fans Timmermans (Ảnh: Đức Hoàng).

Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Fans Timmermans đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 17-19/2, nhằm tiếp tục trao đổi về các cam kết quan trọng mà Việt Nam đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Khí hậu ở Glasgow (COP26), cũng như thảo luận về những hỗ trợ mà EU có thể đưa đến cho Việt Nam trong nỗ lực nhanh chóng giảm thiểu khí thải nhà kính.

Chuyến thăm của ông Timmermans cũng đánh dấu bước khởi đầu quá trình triển khai chương trình phát triển và hợp tác quốc tế giữa EU và Việt Nam giai đoạn 2021-2027.

Trong chương trình Hợp tác Định hướng Đa niên (MIP) 2021-2027, EU sẽ cung cấp viện trợ không hoàn lại tối đa 210 triệu euro trong 4 năm đầu tiên (2021-2024) để củng cố hợp tác song phương và thúc đẩy các lợi ích chung trong các lĩnh vực ưu tiên: Nền kinh tế tuần hoàn số thích ứng với khí hậu; tinh thần khởi nghiệp có trách nhiệm và nâng cao tay nghề để hướng đến việc làm xứng đáng; cũng như tăng cường quản trị, pháp quyền và cải cách thể chế.

Việc thông qua MIP mới này là một bước quan trọng giúp củng cố và cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam. MIP sẽ tạo điều kiện cho EU và Việt Nam tiếp tục hợp tác cùng nhau trong các chương trình và dự án được xây dựng trên các mục tiêu, nguyên tắc và giá trị chung.

Trong chuyến thăm, ông Timmermans đã hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diễn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoàn; cùng đại diện các cơ quan phi chính phủ tại Việt Nam.

Trao đổi với báo chí vào chiều ngày 19/2 về chuyến thăm, Phó Chủ tịch Timmermans cho biết: "Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những thập kỷ gần đây. Các cuộc gặp của tôi với các Bộ trưởng trong Chính phủ cho thấy rằng, Việt Nam nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ khí hậu và môi trường đối với sự phát triển bền vững và lâu dài: Chỉ có một Việt Nam, và hành tinh của chúng ta cũng là duy nhất".

Đánh giá về cam kết của Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong hội nghị COP 26, ông Timmermans cho rằng: "Việt Nam đã có một bước tiến tham vọng khi đặt mục tiêu đưa lượng phát thải ròng về 0 trước năm 2050. Đây là một mục tiêu quan trọng, và đòi hỏi trước nhất việc dùng các kế hoạch mới cho các dự án nhiệt điện than không có công nghệ giữ lại CO2, đồng thời giảm dần sản lượng điện than, phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 với "Tuyên bố Chuyển từ Điện than sang Điện sạch".

"EU sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Việt Nam có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, và trong những ngày vừa qua chúng tôi đã thảo luận về các phương hướng áp dụng kinh nghiệm, chuyên môn và hỗ trợ tài chính của châu Âu để đẩy nhanh sự chuyển đổi này", ông Timmermans nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, ông cũng đã đến thăm các địa điểm đánh dấu quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3 của Hà Nội - được phát triển với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của EU và các quốc gia thành viên.