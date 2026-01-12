EU ấp ủ lập lực lượng 100.000 quân để thế chân binh sĩ Mỹ

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng Andrius Kubilius (Ảnh: AFP).

Các nước EU nên cân nhắc thành lập một lực lượng vũ trang chung, trong tương lai có thể thay thế binh sĩ Mỹ tại châu Âu, hiện khoảng 100.000 quân nhân, theo Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng Andrius Kubilius.

Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Thụy Điển ngày 11/1, ôngKubilius cho rằng châu Âu cần xây dựng lực lượng vũ trang châu Âu thường trực với quy mô ít nhất 100.000 binh sĩ để bảo vệ lục địa tốt hơn.

“Chúng ta sẽ thay thế lực lượng quân đội thường trực của Mỹ gồm 100.000 người, vốn là xương sống sức mạnh quân sự ở châu Âu, như thế nào?”, ông đặt câu hỏi.

Ngoài ra, ông Kubilius đề xuất thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu. Cơ quan này sẽ chỉ bao gồm các quốc gia chủ chốt của Liên minh châu Âu, dù không loại trừ khả năng mời Anh tham gia. Một cơ chế như vậy có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình ra quyết định liên quan đến quốc phòng.

“Hội đồng An ninh châu Âu có thể gồm các thành viên thường trực then chốt, cùng với một số thành viên luân phiên, tổng cộng khoảng 10-12 nước, với nhiệm vụ thảo luận những vấn đề quốc phòng quan trọng nhất”, ông nhấn mạnh.

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu thống nhất và tích hợp với ngành công nghiệp quốc phòng của EU. Theo ông, điều này sẽ giúp EU hành động độc lập với các nước thứ 3 và tăng cường an ninh của khối.

Vào cuối tháng 11 năm ngoái, ông Manfred Weber, lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nhóm lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, đã kêu gọi biến EU thành một “NATO châu Âu".

Sau đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ tự gây hại cho chính mình nếu quyết định đi theo con đường riêng trong lĩnh vực an ninh. Theo ông, NATO không chỉ có mỗi EU mà vẫn còn Mỹ, quốc gia dẫn đầu liên minh quân sự.