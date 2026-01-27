Đức yêu cầu Tổng thống Trump xin lỗi

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News tại Davos, Thụy Sĩ tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington “chưa bao giờ cần” bất kỳ sự hỗ trợ nào và các đồng minh NATO của Mỹ đã “đứng lùi lại một chút, cách xa tiền tuyến một chút” trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan.

Đáp lại trong bình luận với đài truyền hình ARD của Đức hôm 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói: “Thật không đúng và thiếu tôn trọng khi nói về sự hy sinh của các đồng minh theo cách đó. Tất cả họ đều đứng đó, sát cánh cùng Mỹ. Việc bây giờ đưa ra một tuyên bố khác là không đúng sự thật”.

Bộ trưởng Pistorius cho biết ông sẽ nêu vấn đề này trong cuộc đàm phán tiếp theo với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, đồng thời nói thêm rằng lời xin lỗi từ phía Tổng thống Trump sẽ là “một dấu hiệu của sự tử tế, tôn trọng và thấu hiểu”.

Các thành viên NATO đã tham gia cuộc xung đột ở Afghanistan năm 2001 khi Mỹ viện dẫn Điều 5 Hiệp ước NATO, điều khoản phòng thủ tập thể của khối, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Cuộc chiến kéo dài gần 20 năm, trước khi những binh lính nước ngoài cuối cùng rút quân vào năm 2021.

Đức đã gửi khoảng 5.000 binh sĩ đến Afghanistan, với 59 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức lặp lại những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo châu Âu khác, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, khi cáo buộc Tổng thống Trump hạ thấp đóng góp của quân đội Anh và mô tả những phát ngôn của tổng thống Mỹ là “thực sự đáng lo ngại”.

Anh là quốc gia phương Tây có số lượng quân đóng góp lớn thứ hai tại Afghanistan, với số lượng binh sĩ vào giai đoạn đỉnh điểm lên tới khoảng 11.000 người vào năm 2011 và tổng cộng 457 người Anh đã thiệt mạng trong suốt cuộc xung đột.

Các đồng minh NATO khác cũng phản đối gay gắt phát ngôn của Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni gọi những bình luận này là "không thể chấp nhận được", đồng thời cho rằng vai trò của NATO là “sự đoàn kết phi thường đối với Mỹ".

Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel đã bác bỏ các phát biểu của ông Trump về cuộc chiến ở Afghanistan, gọi đó là không đúng sự thật và thiếu tôn trọng.

Hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh, người từng phục vụ tại Afghanistan, cũng lên tiếng cho rằng sự đóng góp của các đồng minh châu Âu "xứng đáng được nói tới một cách trung thực và với sự tôn trọng".

Trong khi đó, ông Roman Polko, cựu Tướng Ba Lan đã nghỉ hưu và từng là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, người cũng từng tham chiến tại Afghanistan và Iraq, nói rằng họ mong đợi một lời xin lỗi sau phát ngôn này từ ông Trump vì cho rằng ông và các đồng đội thực sự đã "đổ máu" tại chiến trường này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố rằng sự hy sinh của Ba Lan “sẽ không bao giờ bị lãng quên và không được phép bị xem nhẹ”.

Ngoài các binh sĩ Anh thiệt mạng, hơn 150 quân nhân Canada đã tử trận tại Afghanistan, cùng với 90 binh sĩ Pháp, 44 binh sĩ từ Đan Mạch và hàng chục người từ Đức, Italy và các quốc gia khác. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ đã mất khoảng 2.460 binh sĩ tại Afghanistan.