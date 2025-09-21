Mỹ cảnh báo hậu quả tồi tệ nếu Afghanistan không trả lại căn cứ quân sự

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024 (Ảnh: AFP).

"Nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, Tổng thống Donald Trump cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 20/9.

Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, Tổng thống Trump cho biết ông muốn lấy lại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan vì nó có vị trí chiến lược gần Trung Quốc.

Taliban tuyên bố sẽ không từ bỏ căn cứ Bagram ở Afghanistan. Người phát ngôn cơ quan nội vụ của Taliban, Mufti Abdul Mateen Qaneh, nói với hãng tin The Telegraph rằng phát biểu của ông Trump là “xa rời sự thật".

“Chúng tôi sẽ không bao giờ giao Bagram cho bất kỳ ai. Những phát biểu đó là vô căn cứ", quan chức Taliban nhấn mạnh.

Người phát ngôn Qaneh khẳng định chính sách đối ngoại của Taliban dựa trên “quan hệ cân bằng với các nước phương Tây, phương Đông và trong khu vực, chúng tôi không tìm kiếm xung đột với bất kỳ ai".

Ông Zakir Jalal, quan chức cơ quan ngoại giao Taliban, cũng cho rằng Afghanistan và Mỹ cần đối thoại với nhau, nhưng “không phải để Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Afghanistan”. Ông nói thêm, hai nước có thể xây dựng quan hệ kinh tế và chính trị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Vị trí căn cứ Bagram ở Afghanistan (Ảnh: Drishtiias).

Căn cứ không quân Bagram, cách Kabul khoảng 65km, là căn cứ lớn nhất của Afghanistan. Căn cứ này từng là điểm tựa chính cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu trong suốt hai thập niên, kể từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Afghanistan vào năm 2001 sau vụ khủng bố 11/9.

Trong hai thập niên hiện diện quân sự ở Afghanistan, Mỹ đã biến Bagram thành một tổ hợp khổng lồ, có thể chứa hàng chục nghìn binh sĩ, nhà hàng và trung tâm mua sắm. Các tiêm kích, máy bay không người lái và máy bay vận tải hoạt động suốt ngày đêm từ hai đường băng của căn cứ.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã bỏ căn cứ trong cuộc rút lui vội vã khỏi Afghanistan ngay sau khi Taliban mở chiến dịch giành lại quyền lực năm 2021. Việc mất Bagram được xem là tổn thất cả về chiến lược lẫn tinh thần với Mỹ.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích việc Mỹ để mất quyền kiểm soát căn cứ này kể từ khi trở lại cầm quyền vào mùa hè năm ngoái.

Đầu năm nay, Taliban từng phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với chính quyền Mỹ.

Hồi tháng 2, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, cựu quan chức ngoại giao Taliban, mô tả ông Trump là nhà lãnh đạo “quyết đoán và dũng cảm”, đồng thời kêu gọi xây dựng quan hệ “hữu nghị” với Washington.