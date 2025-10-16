Bộ trưởng Mỹ: Kinh tế thiệt hại 15 tỷ USD mỗi ngày vì chính phủ đóng cửa

Quốc hội Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 (Ảnh: ABC News).

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài hơn 2 tuần qua đang khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi ngày.

Ông cảnh báo tác động của việc chính phủ ngừng hoạt động đã bắt đầu “ăn vào phần cơ bắp” của nền kinh tế Mỹ, tức là gây tổn hại thực chất đến sản xuất và đầu tư.

“Chúng tôi tin rằng tình trạng đóng cửa có thể khiến nền kinh tế Mỹ mất tới 15 tỷ USD mỗi ngày”, ông nói.

Ông đồng thời kêu gọi các nghị sĩ đảng Dân chủ “hãy là những người hùng” bằng cách đứng về phía đảng Cộng hòa để chấm dứt bế tắc này.

Ông cho biết làn sóng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vẫn bền vững và mới chỉ bắt đầu, song việc chính phủ tê liệt đang trở thành rào cản lớn.

“Điều duy nhất đang kìm hãm chúng ta lúc này chính là việc chính phủ đóng cửa”, Bộ trưởng Bessent phát biểu.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, các ưu đãi trong luật thuế của đảng Cộng hòa cùng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng đầu tư và duy trì tăng trưởng.

“Tôi cho rằng chúng ta có thể đang ở trong một giai đoạn tương tự cuối thế kỷ XIX, khi đường sắt bùng nổ, hay thập niên 1990 khi Internet và công nghệ văn phòng phát triển mạnh mẽ”, ông nói.

Bộ trưởng Bessent cũng cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài khóa kết thúc ngày 30/9 thấp hơn so với mức 1.833 tỷ USD của năm trước, dù ông không nêu con số cụ thể. Ông nói thêm rằng tỷ lệ thâm hụt trên GDP có thể giảm xuống khoảng 3% trong những năm tới. Ông cho rằng để đạt được mục tiêu đó, Mỹ cần “tăng trưởng nhiều hơn, chi tiêu ít hơn và kiềm chế ngân sách tốt hơn”.

Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa công bố số liệu chính thức. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), thâm hụt ngân sách năm 2025 chỉ giảm nhẹ xuống 1.817 tỷ USD, bất chấp khoản thu từ thuế quan của Tổng thống Trump tăng thêm 118 tỷ USD.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 sau khi quốc hội không thể thông qua dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời cho các hoạt động của chính quyền liên bang.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến các cơ quan liên bang tê liệt, bảo tàng Smithsonian và nhiều địa điểm văn hóa nổi tiếng phải đóng cửa, trong khi hoạt động hàng không Mỹ rối loạn vì thiếu nhân viên.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bế tắc sớm được tháo gỡ. Thượng viện đã bỏ phiếu lần thứ 8 nhưng vẫn chưa thể thông qua dự luật ngân sách khi phe Dân chủ kiên quyết không nhượng bộ về yêu cầu gia hạn trợ cấp y tế.