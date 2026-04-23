Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị cách chức ngay lập tức

Bộ trưởng Hải quân John Phelan bị cách chức (Ảnh: AFP).

“Thay mặt Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng, chúng tôi biết ơn Bộ trưởng Hải quân John Phelan vì sự phục vụ của ông đối với Lầu Năm Góc và Hải quân Mỹ”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi chúc ông gặp nhiều may mắn trong những dự định tương lai. Thứ trưởng Hung Cao sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Hải quân”, thông báo nói thêm.

Ông Phelan là một doanh nhân và chưa từng phục vụ trong quân đội. Ông và vợ trước đó đã gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump trước khi ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 2025.

Vào thời điểm đó, ông Trump nhận xét: “Ông John sẽ là một nguồn lực to lớn cho các quân nhân Hải quân của chúng ta, và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết” của tôi. Ông ấy sẽ đặt công việc của Hải quân Mỹ lên trên hết”.

Trong thời gian ông Phelan giữ chức Bộ trưởng, Hải quân Mỹ đã tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy gần Mỹ Latinh và các vụ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Venezuela.

Ông Phelan cũng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm mở rộng hạm đội Hải quân bằng cách đóng mới tới 25 thiết giáp hạm.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của ông Phelan - người đầu tiên trong số các bộ trưởng quân chủng được ông Trump đề cử rời vị trí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cách chức nhiều sĩ quan quân đội cao cấp ở các quân chủng kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Thông báo về sự ra đi của ông được đưa ra trong cùng tuần diễn ra một hội nghị hàng hải lớn thường niên - hội nghị Sea Air Space của Hiệp hội Hải quân - được tổ chức ngay ngoại ô Washington. Ông Phelan cùng các lãnh đạo cấp cao khác của Hải quân đã tham dự và phát biểu tại hội nghị này.

Việc cách chức ông Phelan được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang thực hiện lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong thời gian ngừng bắn của cuộc chiến Iran. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng Mỹ đã điều hướng 29 con tàu quay trở lại cảng và cũng đã lên kiểm tra 2 con tàu khác.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump đang "hài lòng" với lệnh phong tỏa hàng hải Iran và "hiểu rõ rằng Iran đang ở trong một vị thế yếu hơn".

Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực được khoảng 2 tuần, nhưng phía Mỹ vẫn tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump và các quan chức khác trong chính quyền cũng gợi ý rằng vào một thời điểm nào đó, Hải quân Mỹ có thể thực hiện việc hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.