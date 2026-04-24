Thông điệp mới của Lãnh tụ Tối cao Iran giữa lúc ngừng bắn với Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

"Nhờ sự đoàn kết phi thường giữa những người đồng bào, rạn nứt đã xảy ra trong hàng ngũ đối phương", Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội X hôm 23/4.

Ông nhấn mạnh sự đoàn kết chưa từng có của Iran đã làm đảo lộn các tính toán của đối phương khi họ tìm cách làm suy yếu nước này.

Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh sự cần thiết của việc bày tỏ lòng biết ơn trước ân huệ thiêng liêng này bằng những hành động cụ thể, khẳng định những nỗ lực như vậy sẽ khiến sự gắn kết dân tộc trở nên “mạnh mẽ và vững chắc hơn”, đồng thời khiến đối thủ “thảm hại và suy yếu hơn”.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng lưu ý đến cuộc chiến tâm lý do đối phương thực hiện, cảnh báo: “Các chiến dịch truyền thông của đối phương, nhắm vào tâm lý và tinh thần của người dân, nhằm phá hoại sự đoàn kết và an ninh quốc gia; mong rằng sự lơ là của chúng ta sẽ giúp âm mưu đen tối này trở thành hiện thực”.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức. Ông chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng ông bị thương nặng trong cuộc tập kích của Mỹ và Israel. Cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào những ngày đầu xung đột.

Thông điệp của Lãnh tụ Tối cao được đưa ra vào thời điểm quan trọng khi Iran đang đối mặt với nhiều hình thức gây hấn, bao gồm các lệnh trừng phạt, đe dọa và các chiến dịch tuyên truyền mà Iran cáo buộc do Mỹ, Israel và các đồng minh phương Tây tiến hành.

Tuyên bố của Lãnh tụ Tối cao cũng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, sau khi lệnh ngừng bắn trước đó hết hiệu lực vào ngày 22/4.

Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn lần này sẽ không có hạn chót, mà có thể kéo dài đến khi Iran chấp nhận đàm phán vòng hai và gửi đề xuất mới.

Các kênh truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Trump chỉ cho Iran thời hạn vài ngày ngừng bắn và sau khoảng thời gian này, nếu không đạt được thỏa thuận, các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, ông Trump vẫn chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục lệnh phong tỏa” hàng hải đối với Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là một “hành động tuyên chiến” và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Mahdi Mohammadi, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo Mỹ rằng “bên thua cuộc không thể áp đặt điều kiện” và “việc tiếp tục bao vây không khác gì ném bom và phải bị đáp trả bằng quân sự”.

Pakistan đang lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Trong khi Washington bày tỏ mong muốn tham gia, Tehran đã trì hoãn, vì phản đối việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.