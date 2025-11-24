Nhật Bản dùng vệ tinh, AI tìm hàng loạt căn nhà bị bỏ hoang

Ước tính có tới 9 triệu căn nhà bị bỏ hoang ở Nhật Bản, tính đến năm 2023 (Ảnh: Reuters).

Động thái này diễn ra, trong bối cảnh quốc gia đang già hóa dân số này phải đối phó với sự gia tăng số lượng nhà bị bỏ trống.

Một dịch vụ do công ty khởi nghiệp Where cung cấp sử dụng AI được huấn luyện bằng hàng chục nghìn bức ảnh để xác định mái nhà xuống cấp, dựa trên các đặc điểm như độ gỉ và màu sắc. Những ngôi nhà có khả năng bị bỏ hoang được đánh dấu trên ảnh vệ tinh.

Một trong những người dùng, ông Kotaro Yasue, gần đây đã tìm thấy một ngôi nhà gỗ 2 tầng và liên hệ được với chủ sở hữu thông qua sổ đăng ký bất động sản. Hóa ra ngôi nhà đã bị bỏ mặc hơn 10 năm và chủ sở hữu không biết phải xử lý nó như thế nào.

Ông Yasue, người đứng đầu một công ty dịch vụ cho thuê nhà ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản, đã đồng ý mua ngôi nhà chỉ với giá 1 yen từ chủ sở hữu.

“Trước khi tôi bắt đầu sử dụng dịch vụ này, tôi phải đến gặp các đại lý bất động sản địa phương hoặc tự mình kiểm tra từng địa điểm", ông Yasue nói.

Số lượng nhà bỏ hoang ở Nhật Bản đang có xu hướng tăng, với dữ liệu của chính phủ cho thấy có khoảng 9 triệu căn vào năm 2023.

Theo Where, dịch vụ AI này có thể hoạt động nhờ sự hỗ trợ của công nghệ đang được phát triển bởi một đơn vị liên kết với Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản.

Những ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản được gọi là “ một thuật ngữ thường chỉ các ngôi nhà dân xuống cấp nằm khuất trong các vùng nông thôn. Nhưng ngày càng có nhiều akiya xuất hiện ở các thành phố lớn như Tokyo và Kyoto, và đây là một vấn đề đối với chính phủ, vốn đã phải đối phó với dân số già hóa và sự sụt giảm số trẻ em được sinh ra mỗi năm.

“Đây là một dấu hiệu của sự suy giảm dân số Nhật Bản. Nó không thực sự là vấn đề xây quá nhiều nhà mà là vấn đề không có đủ người", Jeffrey Hall, giảng viên tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Kanda ở Chiba, cho biết.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tổng hợp, 14% tổng số nhà ở tại Nhật Bản đang bị bỏ trống. Các con số này bao gồm nhà thứ 2 và những căn bị bỏ không vì các lý do khác, kể cả những căn tạm thời để trống khi chủ nhà đi làm việc ở nước ngoài.

Akiya thường được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhưng với tỷ lệ sinh ngày càng giảm của Nhật Bản, nhiều căn không còn người thừa kế, hoặc được thừa kế bởi thế hệ trẻ đã chuyển đến sống ở các thành phố và thấy ít giá trị trong việc trở về vùng nông thôn, các chuyên gia nói.

Một số ngôi nhà cũng rơi vào tình trạng “không rõ ràng về hành chính” vì chính quyền địa phương không biết ai là chủ sở hữu do thiếu hồ sơ lưu trữ.

Theo chính sách thuế của Nhật Bản, một số chủ nhà tin rằng việc cố gắng giữ lại ngôi nhà rẻ hơn so với việc phá bỏ nó để tái phát triển.

Và ngay cả khi chủ sở hữu muốn bán, họ có thể gặp khó khăn để tìm người mua, chuyên gia Hall từ Đại học Kanda nói. “Nhiều ngôi nhà trong số này nằm tách biệt với phương tiện giao thông công cộng, dịch vụ y tế và thậm chí cả cửa hàng tiện lợi", ông cho biết.

Dân số Nhật Bản đã suy giảm trong nhiều năm và số trẻ sơ sinh mới cũng liên tục ít đi theo từng năm. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản duy trì khoảng 1,3 trong nhiều năm, rất xa mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Tất cả điều đó có nghĩa là vấn đề quá nhiều nhà nhưng quá ít người dường như sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài.