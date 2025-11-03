Động đất 6,3 độ rung chuyển Afghanistan, ít nhất 20 người chết

Lực lượng cứu hộ tại một ngôi nhà bị sập sau động đất gần Mazar-e Sharif, Afghanistan ngày 3/11 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất 6,3 độ xảy ra ở độ sâu 28km gần thành phố Mazar-e Sharif, vốn có dân số khoảng 523.000 người.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Sharfat Zaman, ít nhất 20 người thiệt mạng và khoảng 320 người bị thương, song các quan chức cảnh báo con số thương vong có thể tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các ngôi làng xa xôi thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Balkh và Samangan.

USGS cho biết “nhiều thương vong có khả năng xảy ra và thảm họa có thể lan rộng”.

Giới chức trách lo ngại con số thương vong còn tăng (Ảnh: Reuters).

Các video được chia sẻ trên nền tảng X cho thấy lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Một video cho thấy các nhân viên cứu hộ kéo thi thể khỏi các tòa nhà bị sập.

“Các đội cứu hộ và y tế của chúng tôi đã có mặt tại khu vực, và toàn bộ các bệnh viện lân cận đã được lãnh đạo đặt trong tình trạng sẵn sàng để điều trị người bị thương”, ông Zaman nói.

Trận động đất cũng làm hư hại một phần Nhà thờ Hồi giáo Xanh, nơi được xem là một trong những địa điểm linh thiêng nhất ở Afghanistan và được tin là nơi an táng người anh em họ và con rể của Tiên tri Mohammad. Công trình hiện tại được xây dựng vào thế kỷ XV.

Thảm họa này là thách thức mới nhất đối với chính quyền Taliban ở Afghanistan, vốn đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, bao gồm trận động đất hồi tháng 8 khiến hàng nghìn người thiệt mạng, sự sụt giảm mạnh của viện trợ nước ngoài và các đợt trục xuất hàng loạt người tị nạn Afghanistan từ những quốc gia láng giềng.

Trận động đất cũng gây gián đoạn điện trên toàn quốc, bao gồm cả ở thủ đô Kabul.

Afghanistan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi động đất vì nằm trên 2 đứt gãy địa chất hoạt động có khả năng gây nứt vỡ và gây ra thiệt hại lớn.

Hơn 2.200 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương sau một trận động đất mạnh kèm dư chấn ở khu vực đông nam của quốc gia Hồi giáo bị tàn phá bởi chiến tranh vào cuối tháng 8.