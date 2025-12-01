Doanh số của các nhà sản xuất vũ khí toàn cầu tăng cao kỷ lục

Chiến sự tại Ukraine và Gaza đã đẩy doanh số vũ khí của các công ty tăng mạnh trong năm qua (Ảnh: Reuters).

Con số này cao hơn 5,9% so với năm trước, và trong giai đoạn 2015-2024, doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu đã tăng 26%, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 1/12.

“Trong năm ngoái, doanh thu vũ khí toàn cầu đã đạt mức cao nhất từng được SIPRI ghi nhận khi các nhà sản xuất tận dụng nhu cầu lớn”, Lorenzo Scarazzato, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Chi tiêu Quân sự và Sản xuất Vũ khí của SIPRI, cho biết trong một tuyên bố.

Jade Guiberteau Ricard, một nhà nghiên cứu của cùng chương trình, giải thích với AFP rằng, con số “chủ yếu được thúc đẩy bởi châu Âu”, dù “mọi khu vực đều tăng ngoại trừ châu Á và châu Đại Dương”.

Ông Ricard cho biết nhu cầu tăng lên ở châu Âu gắn liền với cuộc chiến ở Ukraine và “nhận thức về mối đe dọa từ Nga của các quốc gia châu Âu”. Nga nhiều lần bác bỏ những nhận định rằng họ có thể tấn công các nước NATO, nhấn mạnh Moscow không có lợi ích gì khi làm vậy.

Theo SIPRI, nhu cầu từ Ukraine cũng như từ các quốc gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cần bổ sung kho dự trữ đã góp phần thúc đẩy nhu cầu.

Ông Ricard nói thêm rằng nhiều quốc gia châu Âu hiện cũng tìm cách mở rộng và hiện đại hóa quân đội của chính họ, “điều này sẽ tạo ra một nguồn cầu mới”.

Mỹ là nơi đặt trụ sở của 39 trong số 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, bao gồm 3 công ty dẫn đầu: Lockheed Martin, RTX (trước đây là Raytheon Technologies) và Northrop Grumman.

Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ chứng kiến doanh thu tăng 3,8%, đạt 334 tỷ USD trong năm 2024, gần một nửa tổng doanh thu toàn cầu.

26 công ty trong top 100 có trụ sở tại châu Âu đạt tổng doanh thu tăng 13%, lên 151 tỷ USD.

Tập đoàn Czechoslovak Group của Czech chứng kiến doanh thu tăng vọt 193%, mức tăng mạnh nhất trong top 100, đạt 3,6 tỷ USD. Công ty này hưởng lợi từ Sáng kiến Đạn dược Czech, vốn cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất vũ khí châu Âu cũng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu gia tăng, khi SIPRI lưu ý rằng việc tìm nguồn vật liệu có vẻ ngày càng thách thức.

Tác giả báo cáo chỉ ra rằng Airbus và Safran của Pháp từng mua một nửa lượng titan từ Nga trước năm 2022 và đã phải tìm nhà cung cấp mới.

Hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng đã khiến các công ty như Thales của Pháp và Rheinmetall của Đức cảnh báo về chi phí tăng cao khi họ tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Hai nhà sản xuất vũ khí Nga cũng nằm trong top 100, Rostec và Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất, và họ chứng kiến doanh thu tổng tăng 23%, lên 31,2 tỷ USD, bất chấp tình trạng thiếu linh kiện do trừng phạt quốc tế, khi nhu cầu trong nước đã bù đắp cho xuất khẩu giảm.

Khu vực châu Á và châu Đại Dương là khu vực duy nhất chứng kiến doanh thu tổng hợp của 23 công ty tại đây sụt giảm, ở mức 1,2%, còn 130 tỷ USD.

Trong khi đó, có 9 công ty trong top 100 đặt tại Trung Đông, với tổng doanh thu 31 tỷ USD. Ba công ty vũ khí của Israel trong bảng xếp hạng chiếm hơn một nửa số đó, khi doanh thu tổng tăng 16%, đạt 16,2 tỷ USD.