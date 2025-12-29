Doanh nhân Thái Lan bị tuyên án hơn 1.200 năm tù vì tội lừa đảo

Doanh nhân Prasit Jeawkok (Ảnh: Nation).

Bangkok Post đưa tin ngày 28/12, các công tố viên thuộc Cục Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã khởi tố vụ án đối với Công ty Nuea Lok Co, Ltd., Công ty đại chúng Web Sawasdee Public Co, Ltd., và doanh nhân Prasit Jeawkok cùng một số đồng phạm.

Các bị cáo bị cáo buộc đồng phạm thực hiện hành vi gian lận, vi phạm Luật Huy động vốn từ công chúng, và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính bằng cách dụ dỗ số lượng lớn nạn nhân tham gia các khoản đầu tư gian lận.

Tòa án xác định ông Prasit và 2 công ty phạm nhiều tội danh gian lận và huy động vốn trái phép.

Ông Prasit bị kết án với 242 tội danh, mỗi tội chịu mức án 5 năm tù, tổng cộng 1.210 năm. Hai công ty của ông bị phạt mỗi công ty 121 triệu baht (gần 3,9 triệu USD) sau đó được giảm xuống còn khoảng 80 triệu baht do có hợp tác một phần. Tổng mức án thực tế của ông Prasit được giảm còn 806 năm 8 tháng.

Một bị cáo khác, được xác định là Wimgrit, bị kết án với vai trò hỗ trợ cho đường dây này, nhận 37 tội danh với mức án 3 năm 4 tháng cho mỗi tội, tổng cộng 111 năm và 148 tháng, sau đó được giảm còn 74 năm 8 tháng 29 ngày.

Tuy nhiên, theo luật pháp Thái Lan, mức án tù tối đa có thể thi hành chỉ là 20 năm, đồng nghĩa cả ông Prasit và ông Wimgrit đều sẽ chấp hành án 20 năm tù. Tòa án cũng ra lệnh cho 2 công ty và ông Prasit liên đới bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân.

Trong một phán quyết trước đó vào ngày 3/7/2023, ông Prasit đã bị tuyên án 1.155 năm tù trong một vụ lừa đảo khác, dù mức án tối đa vẫn bị giới hạn ở 20 năm. Ông và các đồng phạm bị buộc phải bồi thường hơn một tỷ baht.