Châu Âu sục sôi khi tỷ phú Elon Musk kêu gọi “bãi bỏ” EU

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Telegraph).

Tập đoàn của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk lại đứng giữa tâm bão tranh cãi sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định phạt nền tảng mạng xã hội X số tiền 120 triệu euro vì vi phạm các quy định về minh bạch. Động thái này đã kích hoạt một phản ứng giận dữ từ Musk, người không chỉ bác bỏ cáo buộc mà còn kêu gọi giải thể toàn bộ EU

“EU nên bị bãi bỏ và chủ quyền nên được trao lại cho từng quốc gia riêng lẻ, để các chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân của họ”, Tỷ phú Mỹ Elon Musk, ông chủ của tập đoàn Tesla và SpaceX, nêu ý kiến trong một bài đăng trên tài khoản X ngày 6/12.

Khoản phạt được Ủy ban châu Âu công bố hôm 5/12, liên quan đến việc X bị cáo buộc vi phạm các nghĩa vụ minh bạch được quy định trong Đạo luật Dịch vụ Số (DSA) ban hành năm 2022. Đây là bộ quy tắc quan trọng nhằm quản lý chặt chẽ các nền tảng trực tuyến lớn, yêu cầu công bố thông tin về quảng cáo, bảo đảm dữ liệu mở cho các nhà nghiên cứu, cũng như kiểm soát các cơ chế dễ gây hiểu lầm đối với người dùng.

Theo kết luận của EU, hệ thống gắn dấu kiểm xanh trên X bị coi là gây hiểu lầm vì người dùng có thể trả tiền để mua xác minh, từ đó phá vỡ ý nghĩa ban đầu về tính xác thực. Ủy ban cũng cho rằng nền tảng này không cung cấp đầy đủ thông tin về quảng cáo và đã chặn quyền tiếp cận dữ liệu mà lẽ ra theo luật phải dành cho các nhà nghiên cứu độc lập nhằm giám sát nội dung bất hợp pháp hoặc thao túng thông tin.

Trong khi đó, tỷ phú Musk cáo buộc EU đang kìm hãm sự phát triển của châu Âu bằng cách ưu tiên điều tiết thay vì đổi mới.

Musk từ lâu đã chỉ trích DSA vì cho rằng luật này trao quá nhiều quyền cho Brussels trong việc can thiệp vào cách vận hành các nền tảng trực tuyến. Tranh cãi giữa ông và EU leo thang từ khi ông tiếp quản Twitter (nay là X) vào cuối năm 2022.

Động thái của EU lần này cũng gây phản ứng mạnh từ chính quyền Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi án phạt là “cuộc tấn công vào tất cả các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ”.

Những phát biểu này phản ánh căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ - EU dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh mới chỉ trích EU, đồng thời ưu tiên bảo vệ doanh nghiệp và người lao động Mỹ trước các quy định xuyên biên giới của Brussels.

Trong khi đó, các quan chức EU bác bỏ cáo buộc thiên vị hay ngăn cản đổi mới.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách lĩnh vực Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ, bà Henna Virkkunen, khẳng định các nền tảng lớn phải tuân thủ cùng một tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn và minh bạch cho hàng trăm triệu công dân châu Âu.

Phản ứng từ một số chính trị gia châu Âu gay gắt không kém tỷ phú Musk.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đăng trên X dòng tin nhắn nhắm thẳng vào tỷ phú Mỹ: “Hãy lên sao Hỏa. Ở đó không có kiểm duyệt".

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng viết trên X: “Gửi những người bạn Mỹ, châu Âu là đồng minh gần gũi nhất của các bạn, không phải vấn đề của các bạn. Và chúng ta có những kẻ thù chung. Ít nhất là như vậy trong 80 năm qua. Chúng ta cần giữ vững điều này; đây là chiến lược hợp lý duy nhất cho an ninh chung của chúng ta. Trừ khi có điều gì đó đã thay đổi”.