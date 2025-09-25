Điện Kremlin ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ về ngăn chặn vũ khí sinh học

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Nga sẵn sàng ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Trump về việc cấm phát triển vũ khí sinh học trên toàn cầu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, gọi đây là một “sáng kiến tuyệt vời".

Tuần này, ông Trump phát biểu tại Liên hợp quốc rằng ông đang tìm cách giảm thiểu mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi mọi quốc gia cùng chúng ta chấm dứt việc phát triển vũ khí sinh học một lần và mãi mãi".

Trả lời báo chí hôm 25/9, ông Peskov hoan nghênh tuyên bố này, gọi đó là một “lời kêu gọi rất quan trọng” và một “sáng kiến tuyệt vời".

Ông nói: “Dĩ nhiên, Nga sẵn sàng tham gia vào tiến trình từ bỏ vũ khí sinh học như vậy và sẽ tốt hơn nếu điều này được chính thức hóa ở cấp độ quốc tế".

Phần lớn cộng đồng quốc tế, bao gồm Nga, Mỹ và Trung Quốc, đều là thành viên của Công ước Vũ khí Sinh học (BWC), vốn cấm việc phát triển, sản xuất và tích trữ vũ khí sinh học và độc tố.

Mặt khác, ông Peskov cho biết Nga tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết nỗ lực đạt được hòa bình ở Ukraine, sau khi ông đưa ra những phát biểu có xu hướng ủng hộ Ukraine vào tuần này.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nói rằng ông tin Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát và rằng Ukraine nên hành động ngay khi Moscow đang đối mặt với các vấn đề kinh tế.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/9 nói với báo chí rằng ông Trump đang trở nên “mất kiên nhẫn” với Nga.

“Nếu người Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, tôi nghĩ điều đó sẽ rất, rất tệ cho đất nước họ. Đó là điều Tổng thống đã nói rõ. Đây không phải là sự thay đổi lập trường, mà là sự thừa nhận thực tế trên chiến trường”, ông Vance nói.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Vance và liệu Nga có coi đó là mâu thuẫn với tuyên bố của Washington về mong muốn chấm dứt chiến sự hay không, ông Peskov đáp: “Không, không phải vậy. Thực tế, chúng tôi thấy những phát biểu khác nhau phát ra từ Washington. Hiện tại, chúng tôi cho rằng Washington vẫn duy trì ý chí chính trị, và Tổng thống Trump vẫn duy trì ý chí chính trị, để tiếp tục nỗ lực đi đến một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

“Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực này, và Nga vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình", ông nhấn mạnh.

Một số nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Trump cho thấy ông có thể sẽ giữ khoảng cách với các nỗ lực chấm dứt chiến sự, vốn đã bước sang nửa sau năm thứ tư.

Trước đó, Điện Kremlin từng nói họ tin rằng phát ngôn của ông Trump bị ảnh hưởng bởi việc ông vừa gặp ông Zelensky.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump có biến lời nói thành hành động cụ thể trong chính sách của Mỹ hay không.

Ông Trump cảnh báo sẽ có các lệnh trừng phạt mạnh mẽ với Nga nếu Moscow không có nỗ lực để hướng tới hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng ra điều kiện rằng châu Âu cũng phải có hành động cụ thể là áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự như Mỹ và dừng hoàn toàn việc mua năng lượng của Nga.

Một số nhà phân tích và quan chức châu Âu nói với Reuters rằng họ tin phát biểu này là tín hiệu kêu gọi châu lục này phải hành động nhiều hơn để hỗ trợ cho Kiev.