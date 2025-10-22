Điện Kremlin nêu nguyên nhân thượng đỉnh Nga - Mỹ chưa thể diễn ra

Cả phía Nga và Mỹ đều cho rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin cần thêm thời gian chuẩn bị vì 2 nhà lãnh đạo không muốn lãng phí thời gian (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin hôm 22/10 cho biết thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được ấn định, đồng thời nói thêm rằng cả ông Putin lẫn ông Trump đều không muốn lãng phí thời gian.

“Thực ra thì ngày cụ thể vẫn chưa được xác định, vẫn đang chờ quyết định, nhưng trước đó cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và điều này sẽ mất thời gian", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump rằng ông không muốn lãng phí thời gian, ông Peskov đáp: “Không ai muốn lãng phí thời gian cả, không phải Tổng thống Trump, cũng không phải Tổng thống Putin".

Ông Peskov nói thêm rằng đang có rất nhiều thông tin sai lệch, lời đồn và tin đồn xoay quanh hội nghị thượng đỉnh, và phần lớn trong số đó là không đúng sự thật.

Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và là thành viên trong nhóm đàm phán của Điện Kremlin, bác bỏ các báo cáo từ truyền thông phương Tây cho rằng việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin đã bị đình chỉ. Ông khẳng định rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Budapest vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện “chưa có kế hoạch cụ thể nào” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong tương lai gần.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định".

Trước đó, ông Trump tuyên bố cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin sẽ sớm diễn ra ở Budapest, Hungary "trong vài tuần tới" sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga tiến hành thảo luận.

Đầu tuần này, Nga bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đóng băng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện nay ở Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

“Chủ đề này đã nhiều lần được nêu ra dưới nhiều hình thức khác nhau trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ. Phía Nga mỗi lần đều đưa ra cùng một câu trả lời, và câu trả lời này ai cũng biết: sự nhất quán trong lập trường của Nga không thay đổi”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Theo giới quan sát, lập trường cứng rắn của Nga về các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine có thể là một trong những lý do dẫn tới việc cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Putin chưa diễn ra.