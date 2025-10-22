Tổng thống Trump: Tổng thống Nga, Ukraine đều muốn kết thúc xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ rằng, Tổng thống Putin muốn cuộc chiến kết thúc và Tổng thống Zelensky cũng muốn như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng, cuộc chiến này sẽ kết thúc", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 21/10.

Ông Trump nói thêm rằng các bên có thể đạt được một lệnh ngừng bắn, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

"Đó là một cuộc chiến tàn khốc. Nó không thực sự ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta bán thiết bị cho họ. Chúng ta bán thiết bị cho NATO, và NATO cung cấp cho Ukraine, chúng ta không còn phải trả bất cứ khoản nào nữa", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump nhắc lại rằng người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Joe Biden, đã "chi 350 tỷ USD" viện trợ cho Ukraine.

"Cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra, nếu tôi là tổng thống, sẽ không bao giờ, thậm chí một triệu năm nữa cũng không xảy ra", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

"Nhưng nó đã xảy ra, và tôi phải can dự và tôi phải xem liệu có thể chấm dứt nó hay không", ông nói thêm.

Tổng thống Trump xác nhận ông vẫn đang cân nhắc về cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

"Tôi không muốn có một cuộc gặp lãng phí. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định", ông Trump nói với các phóng viên.

Theo ông Trump, quyết định về việc liệu hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ có diễn ra tại Hungary hay không có thể được đưa ra trong vài ngày tới.

Ngày 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau sớm tại Budapest, Hungary.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cũng xác nhận Moscow và Washington sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo, có thể diễn ra tại thủ đô Hungary "mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào".

Ông Ushakov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sẽ được bắt đầu trong tương lai gần, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Đáp lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ đạo thành lập một ủy ban để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin.

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Rubio đã có cuộc điện đàm, thảo luận về các bước đi tiềm năng để thực hiện những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 8 ở Alaska.

Sau đó, CNN đưa tin một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Lavrov và ông Rubio đã bị hoãn vô thời hạn, điều này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán tại Budapest giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc nên chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.