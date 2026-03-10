Đảo ở Hàn Quốc trả tiền trợ cấp cho ông bà giúp trông cháu

Ông, bà trong một lớp học chăm sóc trẻ tại Seoul (Ảnh: Korea Herald).

Đảo Jeju sẽ bắt đầu trợ cấp cho ông bà chăm sóc cháu từ tháng 3, sau khi một chương trình tương tự tại Seoul nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng.

Một cuộc khảo sát do Chính quyền đô thị Seoul thực hiện vào tháng 2 cho thấy 99,2% người giám hộ hài lòng với chương trình, trong khi 99,5% cho biết họ sẽ giới thiệu chương trình cho những người chăm sóc khác.

“Tôi muốn đưa tiền cho bố mẹ vì họ chăm sóc con tôi, nhưng tôi rất vui khi thành phố hỗ trợ họ thay tôi”, một phụ huynh họ Jeong cho biết.

Seoul đã triển khai chương trình này từ năm 2023, dựa trên chính sách được thành phố Gwangju áp dụng lần đầu vào năm 2011. Kể từ đó, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Gyeongsang cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự, và Jeju là khu vực mới nhất áp dụng mô hình này.

Theo chương trình, ông bà chăm sóc 1 trẻ dưới 2 tuổi sẽ nhận 300.000 won mỗi tháng (khoảng 221 USD), trong khi những người chăm sóc 2 trẻ sẽ nhận 450.000 won mỗi tháng (khoảng 331 USD).

Các gia đình có thể nộp đơn nếu cả 2 cha mẹ đều đi làm, hoặc nếu thiếu người chăm sóc do hoàn cảnh như cha/mẹ đơn thân hoặc các lý do khác, và thu nhập hộ gia đình dưới 150% mức thu nhập trung bình.

Theo thành phố Seoul, tổng cộng 5.466 người đã tham gia chương trình trong năm 2025.

Vào tháng 2, giới chức Seoul cho biết họ sẽ phối hợp với Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc để mở rộng chương trình, bao gồm nâng ngưỡng thu nhập đủ điều kiện và mở rộng độ tuổi của trẻ được áp dụng.

“Seoul sẽ tiếp tục rà soát các chính sách chăm sóc trẻ em và cung cấp hỗ trợ để các gia đình có thể nuôi dạy con cái một cách yên tâm", bà Ma Chae-sook, người đứng đầu Văn phòng Phụ nữ và Gia đình của thành phố, cho hay.