1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội "siêu già"

Người cao tuổi xếp hàng chờ nhận bữa trưa miễn phí tại công viên Tapgol ở quận Jongno, Seoul hồi tháng 1/2024 (Ảnh minh họa: Yonhap).

Theo số liệu từ chính phủ Hàn Quốc công bố hồi cuối tháng 11, cơ cấu dân số nước này đang thay đổi với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên tỷ lệ hộ gia đình một người vượt quá 36% và số người từ 65 tuổi trở lên vượt ngưỡng 10 triệu người.

Theo niên giám thống kê về an sinh xã hội của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, số hộ gia đình một người đã đạt mức kỷ lục với gần 8,05 triệu hộ vào năm ngoái. Đây là sự gia tăng đột biến so với 5,2 triệu hộ vào 2015 và 6,64 triệu hộ vào 2020 - năm mà tỷ lệ hộ một người lần đầu tiên vượt 30%.

Với tốc độ hiện tại, Bộ trên dự báo con số sẽ đạt 8,55 triệu vào 2027; 9,71 triệu vào 2037 và gần 10 triệu vào 2042. Điều này sẽ khiến hình thức sống đơn lẻ trở thành mô hình sinh hoạt phổ biến nhất tại Hàn Quốc.

Báo cáo còn nhấn mạnh tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh chóng. Dân số từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên đạt 10 triệu người vào năm ngoái, chiếm 20,1% tổng dân số. Điều này đồng nghĩa xứ kim chi chính thức trở thành "xã hội siêu già".

Giới chức nhấn mạnh sự chuyển dịch nhân khẩu học này diễn ra ở Hàn Quốc nhanh hơn hầu hết các nền kinh tế tiên tiến khác.

Số lượng trẻ em liên tục giảm cũng thể hiện rõ qua cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em. Các trung tâm giữ trẻ trên cả nước đã giảm mạnh từ 43.770 cơ sở (năm 2013) xuống 30.923 (năm 2022) rồi 28.954 (năm 2023) và 27.387 vào năm ngoái. Xu hướng giảm mạnh này vẫn tiếp diễn hằng năm, song khoản chi cho lĩnh vực giáo dục tiếp tục tăng mạnh.

Năm ngoái, tỉ lệ học sinh đi học thêm đạt mức kỷ lục 80%, cao hơn 78,5% của 2022. Trung bình hàng tháng, phụ huynh chi 474.000 won (khoảng 322 USD) để con em mình học thêm. Trong đó, số tiền chi cho học sinh cấp 3 là 520.000 won, học sinh cấp 2 là 490.000 won, và học sinh tiểu học là 440.000 won.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng người dân Hàn Quốc đi khám bác sĩ thường xuyên hơn nhiều so với các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Năm 2023, trung bình mỗi người khám chữa bệnh 18 lần/năm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 6,7 lần/năm của OECD.

Giới chức cho biết các phát hiện này cho thấy sự cấp thiết phải điều chỉnh chính sách xã hội để thích ứng với sự thay đổi dân số nhanh chóng. Theo đó, chính phủ cần mở rộng chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ những người sống một mình, đồng thời tái cấu trúc hệ thống giáo dục cũng như chăm sóc trẻ em trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm.

Trịnh Hằng

Theo Korea Herald