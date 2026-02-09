Tỉnh tại Hàn Quốc xin lỗi về phát biểu "nhập khẩu phụ nữ" từ lãnh đạo huyện

Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeollanam Kim Hee-soo (Ảnh: Chosun).

“Chúng tôi xin thành tâm xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam, cũng như người dân và phụ nữ Việt Nam, những người đã bị tổn thương sâu sắc”, một phát ngôn viên của tỉnh cho biết trong tuyên bố ngày 7/2.

“Chúng tôi nhận thức rằng những cách diễn đạt như "nhập khẩu" được sử dụng trong phần hỏi đáp, làm tổn hại phẩm giá con người, vật hóa phụ nữ và không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào", tuyên bố cho hay.

Tỉnh Jeollanam cho biết những phát ngôn này đi ngược trực tiếp với các giá trị về tôn trọng nhân quyền, bình đẳng giới và hòa nhập đa văn hóa mà tỉnh đang theo đuổi.

“Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh, bởi nhiều cư dân gốc Việt đã định cư tại Jeollanam và đang sống như những thành viên được trân trọng trong cộng đồng địa phương", thông báo nêu rõ.

“Chúng tôi sẽ lấy sự việc này làm cơ hội để tăng cường mạnh mẽ giáo dục về nhân quyền, nhạy cảm giới và hiểu biết đa văn hóa trên toàn xã hội. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi quan chức công quyền nhận thức đầy đủ trách nhiệm và trọng lượng của phát ngôn công khai. Chúng tôi sẽ thiết lập các cơ chế kiểm soát nội bộ và phòng ngừa chặt chẽ để ngăn chặn tái diễn ngôn từ hoặc hành vi phân biệt đối xử", phát ngôn viên nói thêm.

Những bình luận trên được đưa ra sau một cuộc họp tại Jeollanam tuần qua. Tại sự kiện này, Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo, khi trả lời câu hỏi về biện pháp đối phó suy giảm dân số, nói rằng cần các biện pháp đặc biệt, bao gồm “nhập khẩu những phụ nữ trẻ từ những nơi như Sri Lanka hoặc Việt Nam và giúp các thanh niên nông thôn độc thân kết hôn”.

Sau làn sóng phản đối, ông Kim đã đưa ra lời xin lỗi, nói rằng ông chỉ định “lập luận cho việc tăng dòng chảy phụ nữ nước ngoài chưa kết hôn nhằm thúc đẩy hôn nhân cho nam giới độc thân ở nông thôn và cải thiện tính bền vững của cộng đồng nông, ngư nghiệp đang thiếu lao động nghiêm trọng".

“Tôi đã sai khi chọn từ "nhập khẩu", dẫn đến phát ngôn không phù hợp. Tôi nhận thức rõ rằng thuật ngữ này có thể gây hiểu lầm và khó chịu. Tôi vô cùng hối tiếc và muốn sửa cách diễn đạt ngay lập tức. Tôi hoàn toàn không có ý định hạ thấp hay vật hóa bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào", ông nói.

“Bình luận của tôi xuất phát từ niềm tin rằng phụ nữ di cư để kết hôn và người nhập cư cần được tôn trọng như những thành viên có phẩm giá trong xã hội, và rằng việc họ định cư ổn định cũng như hình thành cộng đồng địa phương cần được hỗ trợ về mặt thể chế", ông nhấn mạnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công văn tới văn phòng Thống đốc Jeollanam và văn phòng chủ tịch huyện Jindo, bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” về các phát ngôn này. Đại sứ quán cho rằng các bình luận đã làm tổn hại phẩm giá phụ nữ và có thể ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, đồng thời kêu gọi các biện pháp có trách nhiệm và các bước đi cụ thể để ngăn ngừa tái diễn.